USAP - Grenoble : Jonathan Bousquet fera bien son retour à Aimé-Giral

Depuis l'annonce de son départ de l'USAP et surtout depuis l'arrêt brutal de la saison dernière, Jonathan Bousquet n'a pas caché à multiples reprises sa déception de n'avoir pu fouler une dernière fois la pelouse d'Aimé-Giral. Entre le joueur et le public catalan il y a toujours eu beaucoup d'affection réciproque.

Finalement, il va faire son retour sur les pelouses après 8 mois sans avoir joué (en compétition) et son premier match avec le FCG à Aimé-Giral face à l'USAP. Lundi dernier, sur France Bleu Roussillon, l'ex arrière catalan estimait ses chances de jouer à 40%. Il débutera la rencontre avec le 15 dans le dos : "pour mon retour j'aurais préféré que ce soit sans jauge à 5000 mais c'est comme ça et on va profiter. le public m'ovationnera peut-être à la rentrée mais je sais aussi que, culturellement, je peux me faire siffler aussi". Jonathan Bousquet ne cachait pourtant pas en début de semaine sa joie de retrouver Aimé-Giral : "Ce stade me plaît, c'est toujours un plaisir d'y jouer et il m'a procuré tant de bonheur."

Jonathan Bousquet devrait pénétrer le premier sur la pelouse avant ses actuels et ex partenaires. Difficile aussi de l'imaginer faire toute la rencontre, il n'a joué qu'un match et demi en août. Les fans catalans auront l'occasion et ne manqueront pas de boucler la boucle avec leur chouchou des dernières saisons en lui rendant hommage. Mais ils connaissent aussi les forces du joueur et ils espéreront aussi que Jonathan Bousquet, pour une fois, ne brillera pas trop dans ce stade. Jonathan Bousquet a disputé 115 matchs en sang-et-or et il a marqué 1038 points (deuxième meilleur réalisateur de l'histoire du club).

Les compositions d'équipes

USAP : 1- Quentin Walcker, 2- Lucas Velarte, 3- Terry Philippart, 4- Piula Faasalele, 5- Alban Roussel, 6- Damien Chouly, 7- Lucas Bachelier, 8-Genesis Mamea , 9- Tom Ecochard, 10- Ben Volavola, 11- Lucas Dubois, 12- George Tilsley, 13- Mathieu Acébès, 14- Jean-Bernard Pujol, 15- Julien Farnoux

Remplaçnats : 16- Seilala Lam, 17- Sacha Lotrian, 18- Tristan Labouteley, 19- Shahn Eru, 20- Alan Brazo, 21- Matteo Rodor, 22- Melvyn Jaminet, 23- Davit Kubriashvili

Grenoble :