Perpignan, France

Patrick Arlettaz est sanctionné pour "comportement répréhensible sur le banc de touche". L'attitude du coach catalan a été dénoncée par les arbitres 4 et 5. Ce jour-là, Patrick Artettaz n'a visiblement pas apprécié l'arbitrage du match. Il est donc suspendu pour dix semaines.

Déjà sanctionné par le passé, l'entraîneur usapiste n'a donc eu aucun cadeau de la part de la commission de discipline. Il n'a donc plus le droit d'accéder au bord du terrain et au vestiaires des arbitres pour deux mois et demi. Le staff de l'USAP, comme il l'a fait il y a quelques mois, se réorganisera donc : Christian Lanta devrait retourner sur le bord du terrain et Patrick Arlettaz supervisera depuis la tribune.

Lors de ce match Biarritz - USAP, l'arbitre du jour avait sorti deux cartons rouges. Le pilier droit Gert Muller a été exclu à la 55e minute du match et a été suspendu pour un mois. Il sera requalifié le 6 janvier prochain (soit le lendemain de la réception de Béziers).

La suspension du talonneur biarrot Elvis Lévi était aussi attendue, à l'heure de jeu il avait asséné un coup de tête au deuxième ligne de l'USAP Berend Botha. Le sud africain est blessé et absent pour au moins trois mois suite à ce coup. Elvis lévi est suspendu pour sept semaines.

L'USAP a également été condamnée à 7.000 euros d'amende.