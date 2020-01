USAP : Jonathan Bousquet franchit la barre des 1000 points

Perpignan, France

A défaut de rester à l'USAP la saison prochaine, le nom de Jonathan Bousquet va bel et bien rester gravé longtemps sur les tablettes du club. Lors du match contre Carcassonne, l’arrière buteur usapiste a franchi la barre mythique des 1000 points avec le club catalan en marquant une transformation à la 20e minute.

Il rejoint Jérôme Porical et Benoît Bellot qui étaient les deux seuls à avoir passé ce cap sous le maillot usapiste.

Depuis son arrivée au club en 2014, sa précision a été redoutable. Il lui a fallu cinq saisons et demi pour atteindre ces mille points. Son début de saison a été perturbé par une blessure mais son absence de plus de deux mois n'a n'ont donc fait que décaler la date de ce record. Dès son retour, le buteur a enchaîné les matchs à 100% de réussite (Oyonnax, Grenoble et Valence Romans).

Avant d'atteindre ce chiffre hautement symbolique, Jonathan Bousquet s'est confié à France Bleu Roussillon : "C'est un honneur parce que ce n'est pas anodin dans une carrière, c'est un truc qui me tient à cœur depuis que je suis tout petit. Et, le faire dans un seul club c'est quand même quelque chose de grandiose et ça prouve aussi une certaine régularité donc je suis vraiment très heureux, c'est une fierté de marquer le club, en quelque part. Et, en plus, ce n'est pas n'importe quel club, je passe derrière de sacrés buteurs et de sacrés numéros 10 donc voilà c'est parfait."

Son franc parler et son engagement sur le terrain ont fait de lui un des grands chouchous du public catalan et ce record va bien sûr conforter sa côte de popularité. Numéro 15 dans le dos, il est un des hommes en forme de l'équipe. Lui, qui pourtant ne jouera plus à l'USAP mais à Grenoble la saison prochaine.

Le troisième meilleur marqueur de l'histoire de l'USAP

2019-2020 : Au moins 101

2018-2019 : 64 points

2017-2018 : 273 points

2016-2017 : 57 points

2015-2016 : 254 points

2014-2015 : 251 points

Jonathan Bousquet s'inscrit donc dans la digne lignée des grands buteurs de l'USAP. Il est actuellement le troisième meilleur marqueur de l'histoire du club. Il devrait dépasser dans les prochaines semaines Jérôme Porical qui totalise 1.029 points de 2006 à 2012. Benoir Bellot, le demi d'ouverture de l'USAP de 1995 à 2002 flirte avec les 1.500 points en sang-et-or.

Suivent derrière ce trio : Pascal Amalric, Eric Tréséné et Nicolas Laharrague.

Les moments forts de Jonathan Bousquet avec l'USAP

Les premiers points : USAP - Colomiers 2014

Jontahan Bousquet a quitté Oyonnax et arrive à l'USAP. Le club catalan découvre la PRO D2 et pour son premier match à ce niveau, elle bat Colomiers 22 à 9. Jonathan Bousquet marque les premiers points (une pénalité) de la saison au bout de cinq minutes de jeu.

Jonathan Bousquet lors de son premier match avec l'USAP contre Colomiers © Maxppp - Michel Clementz

"La pénalité à un million" : Agen - USAP 2015

C'est le dernier match de la phase régulière de PRO D2. Après avoir perdu à domicile contre Albi, l'USAP doit faire un résultat à Agen pour se qualifier en demi-finale. En passant la pénalité à la dernière seconde (45 mètres en coin), Jonathan Bousquet offre la victoire aux Catalans et il permet à l'USAP de jouer sa demi-finale à Domicile. De ce fait, cette pénalité avait été surnommée "la pénalité à un million".

En demandant à Jonathan Bousquet son souvenir de marque le plus fort avec l'USAP, c'est bien cette pénalité qui ressort : "Celle là elle compte beaucoup. Dans ma jeune carrière, j'avais souvent loupé des pénalités de la gagne. Que ce soit à Oyonnax, à Béziers ou même en équipes jeunes, je loupais souvent ces pénalités-là. Donc, pour moi, cette pénalité a été très importante. Elle a prouvé que j'étais plus mature et plus posé dans ma tête."

Jonathan Bousquet dans les bras de grégory Patat après la pénalité décisive à Agen © Maxppp - maxppp

L'essai symbolique de la renaissance : USAP - Bayonne 2017

Après une saison mitigée, Jonathan Bousquet est titulaire pour ce premier match de 2017-2018 (celle de la remontée). Il est un des grands artisans de l'éclatante victoire 66 à 6 contre Bayonne. Il marque 17 points et un magnifique essai. Après un coup de pied à suivre, il bat Guillaume Rouet à la course et plonge dans l’en-but : la renaissance !

Le début de la folle course de Jonathan Bousquet contre Bayonn pour un essai de grande classe - Zebulon nog

L'essai le plus fou : USAP - Grenoble 2018

C'est le grand jour pour l'USAP qui joue la finale de PRO D2 contre Grenoble dans un stade Ernest-Wallon en sang et or. A peine quatre minutes de jeu et Jonathan Bousquet fait "péter les cannes" pour plonger et marquer le premier essai qu'il transforme lui-même. Un essai, un 100% au pied, une remontée, de l'émotion, de la joie et des larmes de bonheur.

Un essai et la folie du peuple catalan et de Jonathan Bousquet à Toulouse © Maxppp - Michel Clementz

L'essai de l'honneur : USAP - Grenoble 2019

L'USAP est au plus mal en Top 14. Contre Grenoble, il n'est plus question que d'honneur. Jonathan Bousquet est capitaine et il marque le seul essai usapiste, celui de l'unique victoire à domicile de la saison : 22 à 16.

L'essai de l'honneur pour Jonathan Bousquet avec l'USAP contre Grenoble © Maxppp - Michel Clementz

Sources : Pour obtenir tous ces chiffres et pour en garantir la précision, nous nous sommes appuyés sur nos propres statistiques collectées match après match (vérifiées et revérifiées) avec le soutien précieux de Jeoffrey Bousquet (le frère).