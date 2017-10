USAP : Julien Farnoux absent au moins un mois

La casse se poursuit à l'USAP. Cette fois c'est l'arrière Julien Farnoux qui reste sur le carreau au moins un mois, un nouveau coup dur même s'il y avait des craintes que sa blessure ne soit encore plus grave.

Cette nouvelle annonce de blessure est entre la mauvaise et la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle bien sûr car c'est encore un joueur majeur de l'USAP qui rejoint l'infirmerie. L'arrière Julien Farnoux est sorti sur blessure lors du match contre Mont-de-Marsan à la septième minute. Touché au genou, le jeune usapiste avait forcément des craintes après le match et attendait, comme tout le club, fébrilement, le verdict des examens ce lundi.

Au final, Julien Farnoux souffre d'une entorse du genou. Cette blessure devrait l'éloigner des terrains de quatre à six semaines. Ca reste un coup dur pour l'USAP qui n'avait vraiment pas besoin de ça et idem pour Julien Farnoux, joueur indispensable et indiscutable depuis le début de saison.

Dans ce coup dur, il y a quand même un petit soulagement tant la malchance rode autour du club en ce moment. Une semaine après la grave et fatale blessure de Romain Millo-Chluski, Julien Farnoux pouvait redouter le même sort.

Julien Farnoux qui ne devrait pas pouvoir postuler avant début décembre se rajoute à la longue liste des blessés et absents.