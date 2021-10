USAP : La dernière saison de Damien Chouly ? "Certainement"

Si Damien Chouly ne regarde pas encore dans le rétroviseur, les chiffres de sa carrière commencent à défiler, ils impressionnent et témoignent d'une carrière régulière qui force le respect. 46 sélections en équipe de France, 402 matchs en clubs professionnels et deux boucliers de Brennus. Entre autres. Il sera bien temps de s'attarder et de revenir sur plus de 16 ans de haut niveau, dans quelques mois.

Invité de France Bleu Roussillon, Damien Chouly a évoqué sa probable fin de carrière. La décision n'est pas totalement arrêtée mais on s'en rapproche : "Allez-vous arrêter votre carrière à la fin de saison ?" "Certainement !", répond le troisième ligne.

Il a presque 40 ans mais bosse comme s'il en avait 20 - Lucas Bachelier

Lui qui est revenu il y a deux ans et demi à l'USAP attend encore un peu de voir, la décision de raccrocher les crampons reste lourde à prendre : "ce n'est pas totalement décidé, quand on joue au rugby, on a envie de jouer au ballon mais oui, certainement que ce sera la dernière saison. J'écoute surtout ce que je ressens, quelles sont mes sensations, si physiquement et mentalement ça va. Je sais que la saison va être très longue et très compliquée, il va falloir être très costaud sur tous les points. Mais je pars comme si c'était la dernière."

Invité à ses côtés, le troisième ligne Lucas Bachelier ne cache pas son admiration pour son coéquipier : "T'imagines ? Il avait 10 ans et je ne jouais pas au rugby quand il a commencé sa carrière pro. C'est incroyable cette longévité, c'est un dinosaure. Il a presque 40 ans (rires) mais il bosse comme s'il en avait 20. Il a toujours envie, il est toujours le premier à l'entraînement, il guide les autres sur la rigueur, il nous tire vers le haut niveau."

Il me manque une coupe d'Europe mais un maintien cette saison sera l'équivalent

Il y a deux semaines sur le terrain du Racing, Damien Chouly a symboliquement atteint la barre symbolique et mythique des 400 matchs en club professionnel dont près de la moitié disputés avec le maillot catalan. Sa carrière a défilé à vitesse Grand V entre ce premier match, à 19 ans, en 2005 sous le maillot du CA Brive sur le terrain de Clermont et celui là : "C'est vrai que ça fait bizarre, ça fait très plaisir et c'est un sentiment de fierté d'avoir pu réussir à avoir une continuité et une constance. Je suis fier de ça mais au-delà de ces matchs, ce qu'on retient c'est les titres et les aventures qui vont avec. J'ai deux Brennus mais une coupe d'Europe aurait été bien, cette saison un maintien sera honnêtement l'équivalent, pour moi."

Il reste une vingtaine de matchs à jouer pour Damien Chouly et sa carrière se terminera, probablement, autour des 500 matchs professionnels (clubs et sélections confondus). Une carrière, pour l'instant agrémentée de 38 essais et pas le moindre carton rouge, juste 17 cartons jaunes. Régularité, performance, constance mais aussi calme et sérénité résument la carrière du Haut-Viennois d'origine qui s'applique désormais à écrire la dernière page d'un livre déjà bien fourni.

L'émission Lundi, c'est rugby avec Damien Chouly et Lucas Bachelier en vidéo