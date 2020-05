USAP : La lettre de Jonathan Bousquet pour dire au revoir et merci

Par l'intermédiaire de France Bleu Roussillon, l'arrière de l'USAP Jonathan Bousquet adresse une lettre aux supporters, principalement, pour dire au revoir et merci avant de partir à Grenoble et revenir sur six années intenses en sang-et-or.

Les joueurs professionnels aiment laisser quelques lignes sur les réseaux sociaux lorsqu'ils quittent un club. L'arrière de l'USAP depuis 2014, Jonathan Bousquet va plus loin et a carrément écrit une lettre pour mieux souligner l'intensité des six saisons passées avec le club catalan.

Depuis l'annonce de son départ pour Grenoble, les supporters usapistes ont très largement fait savoir leur attachement au joueur. Le contexte du confinement a changé la donne d'une standing ovation prévue à Aimé-Giral. Certainement frustré de ne pouvoir avoir ce moment de partage, comme les autres joueurs sur le départ, c'est par le biais d'un courrier, transmis à France Bleu Roussillon, que Jonathan Bousquet revient sur ses six saisons en sang-et-or et adresse quelques derniers mots aux supporters essentiellement.

L'arrière aux 1000 points évoque son premier match à Aimé-Giral contre Colomiers : "Ce que j’avais imaginé est très loin de ce que je découvre : un stade quasi plein, du jaune, du rouge, des chants, des cris, un truc rarissime en PRO D2 ! Ce jour-là, j’ai compris que j’allais vivre une histoire hors du commun." Il évoque les bons moments comme "toutes ces victoires hors de nos bases, cette pénalité après la sirène à Armandie, ce premier capitanat au Connachtet l'essai en finale" mais aussi les mauvais comme "les branlées encaissées lors des derbys contre les Narbonnais, les changements de coaches, cette course folle de Taylor Paris qui me dépose et va planter l’essai en demi, mes blessures à répétition lors de l’exercice 2016/2017 et cette saison cauchemardesque en Top 14."

Jonathan Bousquet termine ses trois pages écrites à la main en remerciant les supporters pour leur chaleureux soutien mais aussi toute l'USAP en général, comme quoi les histoires d'amour peuvent aussi, des fois, bien se terminer, même dans le sport professionnel.

Jonathan Bousquet sera l'invité du dernier Lundi, c'est rugby de la saison (lundi, en Direct vidéo)

L'intégralité de la lettre de Jonathan Bousquet

"Ce que j'avais imaginé a été très loin de ce que j'ai découvert"

"Frustré, triste et déçu de vous quitter comme cela, une sortie amère imposée par une crise sanitaire"

"Continuez de vibrer, de faire la fête et d'aimer ce club"