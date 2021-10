USAP : la mise au point de Patrick Arlettaz sur Melvyn Jaminet

L'entraîneur de l'USAP, Patrick Arlettaz, n'a jamais aimé qu'on touche à ses joueurs de près ou de loin. Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, l'entraîneur de l'USAP a poussé un gros coup de gueule au sujet des discussions et fake news diverses tournant autour de Melvyn Jaminet.

Le jeune arrière qui a progressé à vitesse grand V attise toutes les convoitises des grands clubs de Top 14, et pas seulement le Stade Toulousain. Passés toutes les lumières d'une arrivée soudaine en équipe de France, après un parcours atypique, le jeune varois d'origine fait énormément parler de lui au sujet de son avenir.

S'il est toujours sous contrat avec l'USAP, il intéresse forcément les cadors du Top 14. Ce qui est plus rare dans le rugby français, c'est qu'il faudra payer pour racheter le contrat et arracher Melvyn Jaminet à l'USAP. Le club catalan a toujours fait savoir qu'il ne couperait pas les ailes du jeune arrière s'il désirait s'envoler vers des clubs de très haut niveau.

En contact depuis plusieurs mois avec le Stade Toulousain, entre autres, son arrivée "officielle" a été annoncée à multiples reprises ça et là. Alors que, non, l'avenir de Melvyn Jaminet n'est pas réglé ! L'entraîneur Patrick Arlettaz a voulu faire une mise au point sur toutes les rumeurs et fausses informations qui circulent et qui peuvent perturber son jeune joueur. En direct sur France Bleu Roussillon, dans son style caractéristique, Patrick Arlettaz a d'abord ironisé sur l'avenir de son joueur : "de toutes façons, s'il s'en va, personne ne sera surpris puisqu'il a visiblement déjà signé partout et principalement à Toulouse."

Il faut lui foutre la paix

L'entraîneur de l'USAP qui n'a pour obsession que le maintien de son équipe en Top 14 défend surtout son joueur par rapport à l'impact que peut avoir sur lui tout ce qui circule :

"Bien sûr que tout ça le perturbe. Ca le perturbe parce que c'est un mec bien, il est là le paradoxe. Il est chez nous pour l'instant, il partira ou ne partira pas. Il est chez nous, il joue chez nous. Arrêtez maintenant ! Vous annoncez tous qu'il a signé au stade toulousain, moi je ne suis pas au courant. Il faut lui foutre la paix. Effectivement, c'est un Melvyn Jaminet avec moins de sourires et d'insouciance qu'on a toute la semaine. Il subit, il est plus fatigué que d'habitude et c'est normal. La presse a déjà tout dit ! On dit qu'il est parti, qu'il va partir, qu'il pourrait aller là, mais tel club lui propose plus de pognon et machin et bidule, stop, tout a déjà été dit ! S'il doit y'avoir une annonce, elle viendra plus tard et c'est lui qui la fera. Si elle vient ! Pour l'instant, il est sous contrat chez nous et il joue chez nous !"

Il mérite qu'on le respecte

Le jeune joueur de 22 ans qui ne totalise dans sa carrière que deux matchs de Top 14 et pourtant déjà trois sélections en équipe de France n'est pas encore fixé sur son avenir, qui sera, bien sûr, probablement ailleurs qu'à l'USAP. Le club catalan n'avait jamais été confronté à tel phénomène car oui, Patrick Arlettaz parle d'une situation exceptionnelle à gérer :

"On parle d'Antoine Dupont qui est le meilleur joueur du monde mais il a joué plus d'un an et demi en Top 14 avant de se retrouver en équipe de France. Melvyn Jaminet avait fait zéro match, zéro ! Zéro ! Il a fait six mois de PRO D2. Des comme ça, il n'y en a pas d'autres. Tout le monde en a fait des caisses aussi pour ça, pour ce parcours, pour cette trajectoire.

Je le redis, maintenant on a fait le tour de la question, tout a été dit donc quand il y aura quelque chose de fait, s'il y a quelque chose de fait et bien tout le monde pourra commenter mais, pour l'instant, il n'y a rien de fait. On ne va pas toutes les semaines en remettre une couche et tout commenter. Si la semaine prochaine, il part à Valras ou ailleurs en vacances, on ira dire qu'il se rapproche de Toulouse, aussi ? Il faut arrêter les conneries. Il ne mérite pas que ce soit contreproductif pour lui. Il mérite qu'on le respecte et qu'on le laisse jouer au rugby parce que c'est ce qu'il aime le plus."