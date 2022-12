USAP : la passion jusqu’à Murrayfield pour les supporters

Un beau week-end écossais pour ces fans de l'USAP ! Loin des folles et chaudes ambiances habituelles de Murrayfield, ils étaient une vingtaine pour encourager l'USAP face à Glasgow dans ce stade qui ne comptait pas plus de 1000 spectateurs alors qu'il peut en accueillir 67.000.

Alors, ils ont donné de la voix et les « USAP, USAP » ont retenti sans cesse dans l’immense arène. Une quinzaine d’entre eux de la penya des Trabucayres avaient planifié le voyage depuis quelques semaines sur Glasgow et ont dû faire des ajustements de dernière minute après le changement de stade. C’est un bus affrété par le club écossais qui les a conduits jusqu’à Murrayfield, eux et quelques dizaines de fans des Glasgow Warriors.

Sur le terrain, les fans ont souffert mais ont poussé lors des 25 premières minutes durant lesquelles l’USAP n’a cessé de défendre. Mais jusqu’au bout du match ils ont cru à la victoire. C’est dans les dernières minutes que les Catalans ont encaissé le dernier essai qui a scellé le succès écossais.

"C’était super de vivre ce match dans ce stade mythique"

En plus des Trabucayres, un groupe d’amis a fait le long déplacement pour profiter d’un week-end à Edimbourg tout en soutenant l’USAP. Les deux Pierre, Hugo, Amaury, rejoints par Mathieu, se sont largement fait remarquer dans les travées de Murrayfield. Ils n’ont pas cessé de sauter et de chanter, derrière le banc des remplaçants de l’USAP.

Dès l'échauffement, le manager Patrick Arlettaz leur a fait un signe du pouce pour les saluer, beaucoup de joueur aussi leur ont fait un signe en pénétrant sur la pelouse pour répondre à leurs encouragements.

Malgré la défaite, ils ont plutôt apprécié la prestation usapiste : « une première mi-temps un peu compliquée avec une entame de match pas vraiment réussie. On a tenu bon en défense et on est resté collé au score. Avec l’envie, on a pu revenir et c’est dommage de ne pas aller chercher la victoire en fin de match mais je pense qu’on a bien préparé le match à Montpellier », analyse à chaud Mathieu.

Des fans usapistes remerciés par le club de Glasgow

Pierre regrette quelques choix en fin de match : « On n’a pas trop compris pourquoi ils ont pris les points au pied plutôt que d’aller chercher une touche mais je suis fier du match qu’a fait l’USAP et je suis fier d’être venu et d’avoir supporté l’équipe. »

Oui, car ils ont bien supporté l’équipe. Plus qu’un tour d’honneur et de modestes applaudissements de loin, les joueurs de l’USAP sont venus saluer au plus près les supporters en bas de la tribune en serrant les mains. Le capitaine Mathieu Acébès, particulièrement attendu par le groupe de jeunes, a lui passé un peu plus de temps pour les photos et les acolades. Un bon moment de partage pour finir cette soirée écossaise.

Des supporters qui étaient aussi ravis de vivre cette soirée catalane dans l’antre mythique de Murrayfield : « Oui, c’était vraiment sympa, commente Pierre. Malgré le froid, les joueurs sont venus nous saluer et nous remercier à la fin du match, ça c’était bien. On n’était pas beaucoup mais on a vraiment senti la ferveur dans ce stade. » Pour Mathieu, « c’était super de vivre ce match dans ce stade mythique, on a bien donné de la voix, on l’a perdue d’ailleurs, mais c’était vraiment une soirée incroyable ». Hugo a aussi savouré cette soirée : « C’était génial, c’était une expérience inoubliable et on reviendra l’année prochaine et encore celle d’après. »

Un dernier aurevoir aux joueurs de l’USAP dans leurs bus et ces supporters s’en vont profiter d’une belle soirée à Edimbourg. Même en petit nombre, ils ont de nouveau mis en avant la ferveur usapiste. Les Ecossais ont apprécié et le club de Glasgow a également adressé un petit message à l'USAP pour saluer l'attitude de ses supporters : "vos supporters font honneur à votre club et c'était un plaisir de les accueillir ce soir."