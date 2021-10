USAP : La première de Nino Seguela qui réalise "un rêve de gamin"

Sur le terrain avec les espoirs, le jeune Nino Séguéla est un fougueux, intenable et tenace. Originaire de l'Arière (Villeneuve-du-Paréage), il a commencé le rugby à Pamiers à 4 ans, il a rejoint le Stade Toulousain en cadets avant d'arriver à l'USAP la saison dernière.

Appelé pour le déplacement de l'USAP à l'Aréna, il est entré sur le terrain en deuxième mi-temps au sein d'une équipe qui résistait vaillamment depuis une heure face à l'armada du Racing. Un état d'esprit dans lequel le jeune ailier n'a eu évidemment aucun mal à se fondre.

Pour sa première en sang-et-or, il n'a pas manqué de ballons et s'est mis en évidence sous les yeux du premier ministre, Jean Castex, qui n'a pas manqué de le féliciter en fin de match.

Quel est le sentiment après ce premier match professionnel ?

Faire un premier match en pro, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Je ne pouvais pas rêver mieux que de le faire avec l'USAP. Je suis surtout très fier d'avoir pu jouer pour le 400e match de Damien Chouly. C'est énorme ce qu'il réalise et pour moi c'est du bonheur. J'espère maintenant y revenir très vite.

Quels sont les souvenirs qui vont rester ?

C'est d'abord d'avoir joué contre mecs considérés comme des stars. C'est impressionnant sur le papier mais qu'on est sur le terrain on n'y pense plus. On joue décomplexé. Mais l'image forte c'est vraiment d'avoir joué contre Finn Russel que j'admire et respecte beaucoup. Et je retiens aussi la sensation quand j'ai touché mes premiers ballons en Top 14, c'est incroyable.

J'ai serré la main au premier ministre, j'ai été surpris.

Et en plus à l'Aréna sous les yeux du premier ministre...

Ah oui, quand on rentre dans ce stade, c'est impressionnant. C'est bien d'y avoir joué une fois. Je suis content. Et oui, j'ai serré la main au premier ministre, je ne m'y attendais pas trop. J'ai été surpris mais je suis très content, très fier, c'est un honneur pour moi.

Et pendant le match, quel est le ressenti ?

J'ai eu quelques ballons à jouer notamment grâce à Sipa (Taumoepeau) et à Lucas (Dubois) qui m'ont très bien décalé. Sur le premier ballon, je me fais rattraper par l'ouvreur et sur le second, je suis dégoûté du mauvais rebond qui fait sortir le ballon en touche mais Vévé (Lucas Vélarte) a su rattraper ça juste après en marquant l'essai qui nous donne le bonus donc très content.

Et puis, quand tu es sur la pelouse, ce n'est pas original mais le plus impressionnant c'est la vitesse de jeu et l'impact. Contre le racing ça va à 2000. En tous cas, ça me booste, ça me donne une énorme envie d'y revenir. C'est énorme la sensation que ça procure de jouer en top 14 et surtout avec l'USAP. Je suis très très fier d'avoir joué avec l'USAP. Maintenant mon ambition c'est de jouer avec les pros à Aimé-Giral, je pense que je serais le plus heureux du monde si ça se produit.

