USAP : le Canigou s'affiche sur les nouveaux maillots

La vidéo, aux allures de bande-annonce de film d'action, met en scène une poignée de rugbymen catalans, habillés du nouveau maillot pour la saison de Top 14 (2022-2023). La traditionnelle couleur bleu clair reste de mise avec, cette année, la représentation du Canigou. Le célèbre sommet des Pyrénées-Orientales s'y dessine dans un camaïeu de bleu et de blanc.

Ce maillot sera porté par les joueurs de l'USAP lors des matchs à Aimé Giral. Il est en vente dès à présent dans les boutiques USAP et sur le site internet du club.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les Sang et Or joueront deux matchs amicaux en août : le 12 août à Montauban et le 19 août à Aime Giral, contre le Racing.