USAP : le centre de formation va quitter le Bas-Vernet, direction Baixas.

Ce n'est pas encore officiel mais selon les informations de France Bleu Roussillon, le centre de formation de l'USAP va déménager. L'USAP association a voté en conseil d'administration la résiliation du bail en cours à l'immeuble de la cité Clodion. Les jeunes joueurs de l'USAP étaient hébergés depuis une vingtaine d'années dans ce bâtiment du Bas-Vernet.

ⓘ Publicité

Le centre n'avait rien de reluisant et de fonctionnel. Quitter les lieux a été évoqué à bien des reprises mais jamais, en parallèle, un projet de construction de centre de formation digne d'un club professionnel n'a vu le jour.

En août dernier, la volonté de partir a pris de l'ampleur. Un jeune joueur fraîchement arrivé au centre et à Perpignan s'est retrouvé au milieu d'un échange de coups de feu. Un épisode parmi d'autres . Si depuis, la présence policière semble rassurer et apporter un peu plus de quiétude, l'USAP association a tout-de-même poursuivi les démarches pour changer de lieu.

Installation à la demeure catalane de Baixas

Saint-Estève et Baixas étaient candidates pour accueillir le centre de formation de l'USAP. Selon les informations de France Bleu Roussillon, les jeunes rugbymen s'installeront début février à Baixas. La commune est même ravie de les accueillir pour la vie de la commune notamment.

Ils seront désormais hébergés à la demeure catalane, une bâtisse qui est une ancienne école paroissiale, devenue par la suite un hôtel-restaurant et un centre de vacances. D'importants travaux ont déjà été réalisés et tout est prêt pour accueillir les jeunes : 24 chambres, un réfectoire et des salles de cours. Les rugbymen pourront s'entraîner au stade qui se situe à deux minutes de marche. Quant à ceux qui sont étudiants à l'université, ils sont à moins de vingt minutes en voiture.

Les jeunes usapistes s'installeront donc à Baixas début février. Cette solution sera de nouveau provisoire, pour quelques années logiquement. L'USAP espère toujours avoir son centre de formation flambant neuf, comme n'importe quel autre club du Top 14. La Mairie de Perpignan pourrait annoncer sa construction, en plus du centre d'entraînement pour le club catalan.