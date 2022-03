USAP : le départ de Julien Farnoux

L'USAP a libéré Julien Farnoux de son contrat et dans la foulée Grenoble a officialisé son arrivée.

Julien Farnoux ne portera plus les couleurs de l'USAP. L'arrière va rejoindre le FC Grenoble immédiatement. Hasard du destin, il arrive au club isérois en tant que joker médical de Jonathan Bousquet, son ancien coéquipier. Julien Farnoux était arrivé à l'USAP en 2014 et a participé activement à la reconstruction sportive USAP en PRO D2. En huit saisons, il a porté le maillot usapiste à 129 reprises pour 22 essais et 113 points inscrits au total.

Il terminera la saison avec le FC Grenoble et il jouera aussi les deux saisons suivantes sous le maillot isérois.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



