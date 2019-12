USAP: Le groupe pour le match contre Biarritz

Perpignan, France

L'USAP enchaîne les gros matchs ! Après avoir dominé Grenoble à domicile lors de la dernière journée (20-13), les Catalans reçoivent à nouveau un joli morceau : Biarritz, actuel cinquièmes du classement. Les Sang et Or sont troisièmes, avec trois points d'avance. Le match aura lieu jeudi, à 20h45 et sera à suivre en direct sur France Bleu Roussillon.

On connaît le groupe qui affrontera les Basques. Quatre joueurs qui jouaient contre Grenoble n'y figurent pas : Piula Fa'asalele (troisième ligne), Julien Farnoux (arrière), Charles Géli (talonneur), qui devrait d'ailleurs rester à Perpignan toute l'année et la saison prochaine, et Sacha Lotrian (pilier).

De retour dans le groupe : Thibauld Suchier à l'ouverture, Genesis Mamea Lemalu en troisième ligne et Adrea Cocagi au centre.

Les avants : Yassin Boutemmani, Enzo Forletta, Quentin Walcker, Nicolas Lemaire, Gert Muller, Seilala Lam, Raphaël Carbou, Tristan Labouteley, Shahn Eru, Alban Roussel, Alan Brazo, Karl Chateau, Damien Chouly, Mike Faleafa, Genesis Mamea Lemalu.

Les arrières : Tom Ecochard, Sadek Deghmache, Matteo Rodor, Quentin Etienne, Thibauld Suchier, Adrea Cocagi, Mathieu Acebes, Afusipa Taumoepeau, Jonathan Bousquet, Lucas Dubois, Jean-Bernard Pujol, Pierre Lucas.