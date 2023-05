USAP : le retour de Duguivalu mais pas de De la Fuente

L'USAP se déplace à Castres ce dimanche en espérant un coup du destin. Les Catalans doivent s'imposer et espérer une victoire de Montpellier à Pau pour se maintenir directement en Top 14. Visiblement, côté catalan, on se tourne plutôt vers l'access match le samedi suivant et s'il y a une surprise dimanche soir, elle sera prise avec plaisir.

Pour le match à Castres, l'USAP enregistre le retour d'Alivereti Duguivalu. L'ailier fait partie du groupe pour ce dernier match et devrait donc faire son retour sur les terrains près de six mois après sa grave blessure .

Blessé et forfait contre Toulouse, le capitaine Mathieu Acébès est aussi de nouveau opérationnel et fera le déplacement à Castres. Tout comme l'ailier Théo Forner, blessé avec l'équipe de France à 7, qui peut rejouer dès ce week-end.

Un réel espoir de revoir Crossdale

Interrogé en conférence de presse à deux jours du déplacement à Castres, l'entraîneur David Marty précise : "il y a des blessures qui vont dans le bon sens et d'autres un peu moins." Les centres Jeronimo De La Fuente et Sipa Taumoepeau seront toujours absents ce week-end.

Dans l'éventualité d'un access match le samedi suivant, ce sera probablement sans Jeronimo De la Fuente et avec un petit espoir encore pour Sipa Taumoepeau. En revanche, la très bonne surprise pourrait concerner l'ailier Ali Crossdale. La déchirure de l'Anglais a bien évolué dans le bon sens, il a repris la course cette semaine et devrait pouvoir postuler pour le potentiel ultime match à Grenoble ou à Oyonnax. "Plus on aura de choix à faire pour le prochain match, mieux ce sera", conclut David Marty.