USAP : les Argentins sont arrivés, Williame bientôt

Le centre Jeronimo De la Fuente et l'ailier, recrue de l'intersaison, Bautista Delguy sont arrivés à Perpignan. Les deux joueurs ont pu retrouver ou rencontrer leurs coéquipiers, ce lundi au centre d'entraînement du club catalan.

Ils étaient tous deux retenus avec l'équipe d'Argentine et ont dû la quitter prématurément pour cause de blessures. De La Fuente souffre des adducteurs et Delguy des ischios-jambiers. Le sélectionneur des Pumas les a libérés et les laisse à disposition de leur club.

Les deux joueurs ont passé des examens dès leur arrivée à Perpignan et vont se faire soigner, ils devront ensuite prendre les quelques jours de congés qui leur sont dus. Jeronimo De la Fuente devrait pouvoir postuler pour le déplacement de l'USAP au Racing (le 9 octobre), Bautista Delguy, le week-end suivant pour la réception du Stade Français.

Un troisième usapiste est toujours avec la sélection argentine : le troisième ligne Joaquin Oviedo, recrue de l'intersaison, devrait rejoindre l'USAP aux alentours du 10 octobre. Les trois joueurs argentins pourraient de nouveau être appelés avec les Pumas durant le mois de novembre.

L'USAP devra encore patienter quelques jours pour récupérer une autre de ses recrues : le centre Brayden Williame. Le treiziste qui évolue en NRL (championnat australien) dans le club des Dragons de Saint-George Illawarra arrivera en milieu de semaine prochaine. Il passera des examens médicaux et peut prétendre à jouer immédiatement, selon son état de forme bien évidemment.

Revoir 100% rugby / Lundi, c'est rugby