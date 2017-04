USAP, les clés pour une qualification

Une nouvelle fois, la PRO D2 rendra son verdict lors de l'ultime journée. L'USAP restera en course pour la qualification jusqu'au bout. Un exploit à Oyonnax (ce jeudi) l'enverra probablement en demi-finale, sinon il faudra encore faire des calculs. France Bleu Roussillon vous donne les clés.

Le point avant les deux dernières journées

Oyonnax, 86 points (+ 190) (reçoit l'USAP et va à Montauban) Agen, 84 points (+158) (va à Albi et reçoit Colomiers) Mont-de-Marsan, 81 points (+159) (va à Dax et reçoit Biarritz) Montauban, 76 points (+ 137) (va à Colomiers et reçoit Oyonnax) Colomiers, 76 points (+176) (reçoit Montauban et va à Agen) USAP, 74 points (+128) (va à Oyonnax et reçoit Béziers) Biarritz, 72 (+55) (reçoit Aurillac et va à Mont-de-Marsan)

Les cas d'égalité

En cas d'égalité au classement, les équipes sont départagées en tenant compte de leurs confrontations directes (points terrain). C'est le premier critère retenu. S'il y a toujours égalité, c'est le goal average général qui départage les équipes. À ce petit jeu, comme en fin de saison dernière, Colomiers plombe l'USAP. En revanche par rapport à Montauban et Biarritz, les Catalans sont dans le vert.

Si l'USAP terminait à égalité avec un ou plusieurs concurrents, ça donnerait :

USAP - Biarritz 5-4

USAP- Montauban 5-5. Pour l'instant au goal average général, les Montalbanais sont devant (+137 contre +129) mais s'il y a égalité entre ces deux équipes, il y a de grandes chances que l'USAP soit passée devant les Sapiacains au goal-average général.

USAP 10 - Montauban 9 (+137) - Biarritz 9 (+55). Dans ce cas d'égalité à trois, l'USAP est certaine de terminer devant l'USM et le BO et donc de se qualifier.

USAP - Colomiers 1-8. Pour l'USAP, terminer à égalité avec Colomiers sera automatiquement synonyme d'élimination. Dans tous les cas d'égalité possible , l'USAP à cause de sa double défaite contre les Haut-garonnais, se retrouve derrière que ce soit en cas d'égalité à deux avec Colomiers ou à trois et à quatre avec Montauban et Biarritz.

Les matchs capitaux pour l'USAP

J29 - Oyonnax - USAP : en cas d'exploit des Catalans, ils auront très probablement leur destin en main (seul un match nul entre Colomiers et Montauban dans le même temps les en empêcherait). En cas de défaite, il va falloir miser sur certains résultats.

J29 - Colomiers - Montauban : si l'USAP s'incline à Oyo, le perdant de ce match sera probablement le grand concurrent de l'USAP sur la dernière journée. Colomiers, invincible à domicile, a bien sûr les faveurs des pronostics dans ce match.

J29 - Albi - Agen : hé oui ! Aucune de ces équipes n'est un concurrent direct de l'USAP, mais le score de cette rencontre peut avoir de grandes incidences. Si les Agenais gagnent, ils seront toujours en course pour la première place et resteront concernés pour la réception de Colomiers et surtout, Oyonnax qui joue à Montauban lors de la dernière journée restera sous pression et devra également gagner... Par ricochet ce Albi - Agen peut donc être capital pour les Catalans.

Bien sûr, on tirera d'autres enseignements au soir de la 29e journée, mais logiquement les matchs cruciaux pour l'USAP devraient être les suivants.

J30 : USAP - Béziers : l'USAP devra probablement battre largement les Héraultais. Les Biterrois n'ont plus rien à craindre ni à espérer dans le championnat. Si l'USAP a gagné à Oyonnax, elle saura ce qu'elle a à faire, sinon elle devra gagner largement et regarder ses concurrents.

J30 : Montauban - Oyonnax et Agen - Colomiers : deux chocs qui auront certainement de l'importance pour l'USAP. Espérons pour les Catalans qu'Agen et Oyonnax ne soient toujours pas départagés pour l'accession en Top 14 car ce sont eux qui pourraient envoyer l'USAP en demi-finale.

J30 : Mont-de-Marsan - Biarritz : les résultats de la 29e journée détermineront l'importance de cette rencontre (ou non) pour l'USAP. Attention, car un exploit de Biarritz dans les Landes pourrait à lui seul éliminer l'USAP.

Conclusion

Pour se qualifier l'Usap à plusieurs chemins possibles. Avec deux succès, à moins d'un très mauvais scénario, elle sera qualifiée.

En cas de défaite à Oyonnax et de victoire contre Béziers, il faudra tabler sur deux défaites de Montauban (ou de Colomiers) et d'au moins une défaite de Biarritz. Par rapport à Montauban et Biarritz, les jeux des bonus peuvent aussi rentrer en compte.