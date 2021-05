USAP : les espoirs en finale dimanche, à Béziers

Baptiste Plana et les espoirs de l'USAP à la conquête du titre

Les Espoirs de l'USAP n'ont plus qu'une marche à franchir et bien sûr c'est la plus haute. Ce dimanche, pendant que les "grands" battaient Biarritz pour se qualifier en finale de la PRO D2, les jeunes triomphaient du Racing 26 à 19 pour se qualifier, eux aussi, pour la finale.

Le match se jouera contre le Stade Toulousain (vainqueur de Clermont), l'autre grand favori du championnat. Ce lundi, le lieu du match a été défini. L'affiche se disputera ce dimanche à 15 heures au stade Raoul Barrière de Béziers.

Ce stade avait déjà porté bonheur aux jeunes usapistes en 2017. Les Pierre Reynaud, Quentin Walcker, Sadek Deghmache, Pierre Lucas, Romuald Seguy et autres avaient décroché le titre face à Castres. Rendez-vous dimanche pour ramener le planxot dans les Pyrénées-Orientales.