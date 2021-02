USAP : Les sept premières minutes d'Ugo Mas chez les pros

Ce sont déjà les sept minutes les plus intenses de la carrière sportive d'Ugo Mas. Le jeune troisième ligne a fait ses débuts vendredi dernier sur le terrain d'Angoulême avec l'USAP. A son poste, il y a une grosse concurrence au club catalan mais les blessures se sont accumulées. Ugo Mas qui enchaîne les bonnes prestations avec les espoirs de l'USAP a donc eu sa chance.

Il n'est pas près d'oublier ce match en Charente sous le maillot catalan : "Beaucoup de joie, il y avait aussi beaucoup d'excitation. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Je me suis préparé comme si je préparais un match avec les espoirs sans me mettre plus de pression. Les joueurs m'ont rassuré, ils m'ont simplement dit de tout donner, de ne pas réfléchir sur le terrain, de jouer le rugby que je sais jouer et du coup je me suis senti à l'aise et intégré."

A l'USAP, une belle tradition a été instaurée depuis quelques saisons. Un premier match en sang-et-or est sacré et il faut savoir marquer le coup : "dans le vestiaire, à la fin du match, après son discours Patrick (Arlettaz) m'a laissé garder mon maillot. Je vais le garder très précieusement et il me rappellera toujours le très beau souvenir des ces premières minutes en PRO D2".

Pour Ugo Mas, la première en sang-et-or a en plus été parfaite puisque l'USAP a remporté ce match. Bien que réduite à 14 et menée 10 à 3, l'USAP s'est imposée 31 à 17 : "ce n'était pas un match ordinaire avec ce carton rouge en début de match mais l'équipe a su passer outre. Quand je suis rentré, je ne devais pas me poser de question. Ça restera donc un très bon souvenir mais je suis conscient qu'il reste beaucoup de travail pour me mettre au niveau de l'équipe et je compte bien me mettre au niveau."

Entre cette première apparition chez les pros et la belle saison des espoirs usapistes (leaders de leur championnat), Ugo Mas n'est sûrement pas au bout de ses émotions cette année. Après tout, le Tarnais d'origine a un nom qui a déjà fait chavirer Aimé-Giral et pas mal de mêlées.