USAP : Lucas Vélarte se rajoute à la (longue) liste des blessés

L'USAP ne prépare pas son déplacement à Clermont de la meilleure des façons. Le club catalan avait déjà perdu Tristan Tedder lors du match à Montpellier avec un retour espéré pour la fin du mois. En début de semaine, l'autre mauvaise nouvelle concernai t Joaquin Oviedo, blessé au coude , qui sera absent au moins six semaines.

Un autre joueur va être éloigné des terrains : Lucas Vélarte. Le talonneur s'est fracturé le pouce cette semaine lors d'un entraînement. Il sera absent au moins un mois et demi. "Lucas devait jouer, on va s'adapter, on n'a pas le choix. C'est la période, il y a beaucoup de blessés dans tous les clubs, il y a plein de paramètres qui font que cette période est souvent comme ça", a précisé l'entraîneur David Marty à deux jours du match à Clermont.

L'USAP est aussi privée de son capitaine Mathieu Acébès, suspendu. Au rayon des bonnes nouvelles, elle peut finalement aligner Jeronimo De La Fuente, le centre argentin n'a pas été sanctionné par la commission de discipline. A noter aussi que l'ailier Théo Forner et le cantre Dorian Laborde rejoignent l'équipe de France de rugby à VII.