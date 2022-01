USAP - Lyon : Les frères Tao s'en souviendront

Et un, et deux, et trois Tao ! Il y a d'abord Romain, le deuxième ligne lyonnais qui était le seul des trois à être titulaire et à avoir d'ailleurs très largement contribué au succès lyonnais à Aimé-Giral. Le pilier gauche Sébastien est entré sur le terrain en deuxième mi-temps. Il ne manquait plus que le petit frère : Killian. Le jeune talonneur usapiste est à son tour entré en jeu : "ça restera un souvenir à vie d'avoir joué contre eux" a-t-il déclaré en fin de match interrogé par France 4.

Trois frères Tao sur la pelouse ! Une première qui a enchanté Romain : "C'était un moment important pour nous, pour la famille. On y a pensé toute la semaine. On espérait que Killian soit dans les 23 et ça a été un super moment. On s'appelle déjà quasiment tous les jours mais on s'est encore plus appelés cette semaine. Ca reste peut-être anecdotique mais c'était important pour la famille. Quand je l'ai vu rentrer, ça a fait bizarre. Le temps passe vite, je me suis revu il y a 10 - 12 ans ici rentrer sur la pelouse et donc ça fait bizarre de le voir le faire à son tour."

Deux jours après ce match mémorable pour la famille, Killian, en direct sur France Bleu Roussillon, est revenu sur l'avant-match et le match : "ça m'a stimulé, j'étais comme un fou quand j'ai appris qu'on allait tous jouer, j'étais excité toute la semaine. On a beaucoup parlé avec mes frères, Romain m'a chambré, il m'a dit d'éviter d'aller vers lui si je ne voulais pas parler avec mes deux genoux. C'était son cadeau de bienvenue.

Jouer contre mes deux frères, c'est ouf quand même ! Quand je rentre sur le terrain on a réussi à se dire un petit mot il y a eu un petit échange, ils m'ont dit bon match. Sur la première mêlée, forcément je n'étais pas loin de Sébastien, on s'est regardé dans les yeux et il n'y avait pas besoin de parler."

Le petit frère est encore ému en revenant sur ce moment très fort. C'est un nouveau Tao qui est désormais sur le circuit et qui doit marcher sur les pas de ses deux modèles : "Il y a toujours la pression quand on s'appelle Taofifénua. On se demande si on va être à la hauteur de ce que les gens attendent. Déjà, rien que le fait de jouer contre mes frères ça m'a mis de la pression. Je voulais me démarquer. Romain est très grand, Sébastien est très costaud, je devais me démarquer d'une autre manière. On a été bons en mêlée, je me suis alors démarqué en volant la vedette à Sébastien. Mais, je sais qu'avec l'âge et le temps, il y aura encore plus de pression."

Killian marche sur les pas de ses grands frères. Romain, 31 ans, a débuté en pro aussi sous les couleurs de l'USAP. Il a porté le maillot catalan 82 fois de 2010 à 2014. Sébastien, bientôt 30 ans, était lui aussi parti au moment de la descente après avoir joué 55 fois avec l'USAP de 2011 à 2014. Killian, 20 ans, était tout jeune à cette époque et suivait les performances des deux frères dans les tribunes d'Aimé-Giral.

Le jeune talonneur a suivi le cursus de la formation de l'USAP, il brille avec l'équipe espoirs et comme d'autres jeunes joueurs, il profite de cette compétition européenne pour découvrir le haut niveau : 'Il a fait une bonne entrée comme tous les jeunes de l'USAP qui étaient alignés. Ils ont fait un très bon match, c'est bien, tant mieux pour eux", commente Romain.

A des milliers de kilomètres, le papa Willy Taofifenua a sûrement savouré ce grand moment familial devant sa télévision. "Maintenant, le rêve serait de jouer tous les trois sous le même maillot, celui de l'USAP bien sûr", conclut avec un grand sourire, Killian.