USAP : Mathieu Acébès de nouveau capitaine et des changements dans le XV de départ pour jouer à Clermont

Après la désillusion contre le Stade Français, l'USAP tire les leçons et fait quelques changements dans son XV de départ pour le match à Clermont pour la 2e journée de Top 14 ce samedi (17 heures). Le club catalan doit déjà se priver de plusieurs joueurs supplémentaires : Van Tonder, Tetrashvili et Brazo ont rejoint l'infirmerie cette semaine.

Il n'y a plus sept recrues dans l'équipe qui commence le match, mais quatre. Ce sera la première apparition de Nemo Roelofse au poste de pilier droit. En troisième ligne, Lucas Bachelier, hors groupe la semaine dernière est de retour. Lucas Dubois et Boris Goutard récupèrent aussi une place de titulaire. Et puis, il ne devait plus être capitaine mais dès le deuxième match du championnat Mathieu Acébès récupère le brassard. Même si ce n'est pas définitif bien évidemment, le retour du capitaine emblématique en dit long sur le besoin de retrouver à la fois de la stabilité, de la sérénité et du caractère sur le terrain de Clermont.

Mathieu Acébès a exprimé justement ce besoin de réagir pour ce premier déplacement : "Un joueur de haut niveau n'aime pas passer à côté deux fois d'affilée et encore plus à l'USAP. On a envie de se racheter sur l'état d'esprit et sur le jeu. On est passé à côté complètement la semaine dernière mais il ne faut pas passer son temps à regarder derrière, il faut aller de l'avant."

"Quand t'es petit, tu travailles et tu te tais" - David Marty

De son côté, l'entraîneur David Marty espère une réaction de ses joueurs à Michelin : "Il faut qu'il se passe quelque chose à Clermont, c'est une évidence et j'espère que ça va arriver. Contre le Stade Français, on s'est peut-être fait un peu endormir par l'entourage, mais il ne faut pas oublier les faits. On a fait l'Access match la saison dernière et on a toujours l'avant-dernier budget du Top 14. On a aussi six ou sept titulaires retenus à la Coupe du monde. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. Ça n'excuse rien de ce qui s'est passé contre le Stade Français, mais on est toujours des petits et il faut en être conscients. Quand t'es petit, tu te tais et tu travailles".

Clermont n'est guère plus confiant, le manager Christophe Urios a tiré la sonnette d'alarme après la lourde défaite à Oyonnax et à la veille de recevoir l'USAP : "C'est le match de tous les dangers. On a fait un match catastrophique à Oyo et on affronte une équipe qui a été prise chez elle et qui claironne qu'elle a besoin d'un match de caractère et qu'elle veut se reprendre, donc c'est un match de tous les dangers et on va devoir hausser notre niveau".

Le match entre Clermont et l'USAP a de l'importance et l'équipe battue sera déjà en difficulté dans ce début de saison de Top 14. Vivez la rencontre dès 16h30 ce samedi sur France Bleu Roussillon.

La composition de l'USAP

15- Boris GOUTARD

14- Lucas DUBOIS ; 13- Mathieu ACEBES ; 12- Api NAQALEVU ; 11- Alivereti DUGUIVALU

10- Jake McINTYRE ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Patrick SOBELA ; 8- Joaquin OVIEDO ; 6- Lucas BACHELIER

5- Posolo TUILAGI ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Nemo ROELOFSE ; 2- Jérémie MAUROUARD ; 1- Xavier CHIOCCI

Remplaçants : 16- Victor MONTGAILLARD, 17- Sacha LOTRIAN, 18- Shahn ERU, 19- Lucas VELARTE, 20- Kélian GALLETIER ; 21-Tom ECOCHARD, 22- Jean-Pascal BARAQUE, 23- Arthur JOLY

CLERMONT