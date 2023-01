USAP : Patrick Arlettaz dénonce "le déferlement de menaces" dont est victime Mathieu Acébès

Lors du match contre La Rochelle, Mathieu Acébès a été exclu juste avant la mi-temps. Le capitaine de l'USAP été sanctionné pour un coup de tête sur Jonathan Danty. Les minutes précédant ce geste, on voit le centre rochelais et Mathieu Acébès se provoquer et s'interpeler à distance. Mathieu Acébès a "manqué de maîtrise", a déclaré dès la fin du match le manager Patrick Arlettaz, avant de rajouter : "c'est un manque de lucidité et pas question de parler d'autre chose."

Seulement, en ce dernier jour de l'année, la défaite de l'USAP, cumulée à la victoire de Brive a fait chuter l'équipe à la dernière place du classement. Les supporters de l'USAP ont passé un bien mauvais réveillon et sur les réseaux sociaux les critiques ont fusé contre l'équipe, contre le staff, contre la présidence et le capitaine Mathieu Acébès est devenu la tête de turc de service suite à son carton rouge.

"Le club ne peut accepter ni tolérer ces menaces"

Son geste a été largement commenté et condamné mais au-delà du raisonnable selon l'USAP qui a publié un communiqué pour dénoncer la situation : "Ce geste, que le joueur regrette infiniment, sera traité en son temps par la commission de discipline de la LNR et Mathieu en assumera les conséquences. Au demeurant, le club ne peut accepter ni tolérer que des menaces et messages de haine soient proférés à l'encontre de l'un de ses joueurs ou de sa famille."

Invité de 100% USAP sur France Bleu Roussillon, le manager Patrick Arlettaz a lui aussi dénoncé le traitement réservé au capitaine catalan : "Mathieu regrette son geste, il peut trouver des explications, dire que Jonathan Danty le branchait depuis dix minutes et qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. C'est bon, c'est fait, il va être puni mais maintenant stop."

Le manager est venu en soutien à son capitaine : "Je n'excuse pas le geste mais il y a une façon de comprendre. On peut le comprendre car Mathieu est quelqu'un qui est concerné par la cause USAP et il en a largement fait la preuve depuis sept ans qu'il est chez nous. Un acharnement et déferlement de menaces comme il reçoit de manière individuelle sur son portable (Ndlr : sur ses comptes de réseaux sociaux) et même de la presse, je trouve que c'est du débordement."

Mathieu Acébès devrait être convoqué devant la commission de discipline le mercredi 11 janvier. Avant cette sanction, Mathieu Acébès n'avait été exclu qu'une seule fois avec l'USAP, en décembre 2020 contre Oyonnax où un joueur de chaque équipe avait été exclu suite à une bagarre.