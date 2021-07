USAP : Melvyn Jaminet à nouveau titulaire avec le XV de France contre l'Australie

Le revers à la dernière minute lors du premier test-match (23-21) contre les Wallabies ne lui aura pas été fatal. La pépite de l'USAP Melvyn Jaminet connaîtra mardi à Melbourne sa deuxième titularisation avec le XV de France.

Le staff des Bleus a dévoilé ce dimanche la composition d'équipe pour le deuxième match, prévu contre toujours l'Australie. Cinq changements sont à noter par rapport à la défaite le 7 juillet.

À l'arrière, Fabien Galthié renouvelle sa confiance à Melvyn Jaminet. Une bonne nouvelle de plus pour le jeune Sang et Or (22 ans), sur un nuage cette saison.

L'autre Catalan, le pilier Quentin Walcker (futur joueur de Castres) est en revanche lui hors du groupe. Il était sur le banc lors du premier test-match.

Une troisième rencontre contre l'Australie est prévue le 19 juillet.

