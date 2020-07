USAP : "Objectif Top 14", annonce la direction du club

"Notre objectif pour l'année ? Un retour en Top 14 !", lance François Rivière, le président et actionnaire majoritaire de l'USAP. Lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, retardée par la crise sanitaire, le club catalan a été clair sur ses ambitions pour la saison à venir.

Petit budget pour grande ambition

Avec cette ambition, le président de l'USAP veut redonner de la fierté aux supporters catalans. Pour cette nouvelle saison, le club disposera d'un budget de 11 millions d’euros. "On a fait des efforts importants pour limiter la dette après la crise sanitaire", explique François Rivière. Objectif : montrer aux instances du rugby la capacité du club à maîtriser son budget.

La direction confirme les signatures des 250 à 300 partenaires financiers et sponsors maillots présents lors de la saison 2019 - 2020. L'actionnaire majoritaire, François Rivière, a injecté deux millions d'euros supplémentaires pour l'an prochain. "C'est loin d'être suffisant pour monter et réussir quelque chose. Pour faire simple : il faut au moins 20 millions d'euros en Top 14. Avec les 11 millions d'euros [de budget du club, ndlr], plus les 5 millions de droits télévision... Le club doit encore trouver 5 millions pour l'année prochaine", calcule le président.

Heureusement, le budget n'a pas plongé grâce aux partenaires et aux abonnés qui ont fait un effort financier pendant le confinement. Les abonnés, par exemple, n'ont pas demandé à être remboursés pour la saison inachevée. D'ailleurs, le club doit désormais affronter des coûts supplémentaires. "Nous devons tester les joueurs pour savoir s'ils ont la Covid-19. Ces tests coûtent très chers", explique François Rivière.

Objectif Top 14 pour François Rivière, le président de l'USAP. © Radio France - Nina Valette

Une offre spéciale pour les réabonnements

À partir du lundi 6 juillet, il sera possible de s'abonner pour la saison à venir. Objectif : atteindre le seuil des 5000 abonnés, contre 4000 l'année dernière.

La direction souhaite faire une offre particulière à ceux qui renouvelleront leur abonnement. Les partenaires et les abonnés concernés pourront en effet accéder aux tribunes lors des deux matchs amicaux, organisés à domicile en août prochain.

Des places rares, car la crise sanitaire impose un quota de 5000 spectateurs maximum. Mais la direction du club va réclamer une dérogation à la préfecture. "On veut remercier nos partenaires, ainsi que les abonnés de la saison dernière, qui ont fait preuve d'un bel esprit", souligne le président.

En cas de deuxième vague du coronavirus, le club a ajouté une clause dans les contrats d'abonnement. Cette fois, les abonnés pourront être remboursés.