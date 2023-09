USAP : oui au centre d'entraînement mais pas au parc des sports

C'est le énième rebondissement dans le projet du centre d'entraînement de l'USAP. Le club et la Mairie de Perpignan confirment que le centre sera bien construit pour 2024 mais il devrait se faire à la plaine des jeux André-Sanac qui a été choisie par la Ville de Perpignan. L'USAP souhaitait et le souhaite au parc des sports, à proximité d'un autre projet qui fait débat : le centre de formation.

ⓘ Publicité

Dans l'émission 100% USAP, le président François Rivière a confirmé l'information de France Bleu Roussillon comme quoi le site retenu pour la construction du centre d'entraînement ne serait plus le parc des sports : "le Maire de Perpignan est rassurant dans les messages qu'il m'envoie sur la construction du centre dans les prochains mois à Perpignan. Tout a été préparé pour que ce centre soit installé au parc des sports. Franck Azéma voulait qu'il y ait une unité de lieu par rapport aux espoirs pour que tout le monde s'entraîne et vive ensemble le plus possible.

Je sais qu'il y a depuis quelques jours, en effet, des petites tergiversations, j'espère qu'elles ne sont que provisoires. Je sais qu'il y a des réflexions, je dois rencontrer le Maire dans les prochains jours. Je n'ai plus la certitude que ce centre se fasse au parc des sports, ce qui' n'est pas fait pour me rassurer même si le Maire est rassurant dans les messages qu'il m'envoie. On va voir ça mais on doit vraiment travailler sur l'unité de lieu."

La Mairie ayant des projets de développement du parc des sports a récemment fait part à l'USAP de son envie de construire le centre plutôt à la plaine des jeux André-Sanac, chemin de la poudrière. Un site sur lequel les espoirs de l'USAP jouent régulièrement mais également les équipes de l'école de rugby.

"L'USAP a fait évoluer ses besoins" - Sébastien Ménard

Suite à l'intervention de François Rivière, l'adjoint en charge des sports à Perpignan, Sébastien Ménard explique et précise l'évolution du projet et du point de vue de la Mairie : "on estime que la plaine des jeux, qui est plus proche d'Aimé-Giral et qui a déjà une histoire et une fonction rugby bien avancée, est le meilleur site pour accueillir ce centre. L'USAP a fait évoluer ses besoins et notamment depuis l'arrivée de son nouveau manager (Franck Azéma). Elle voulait désormais que les pros et les espoirs puissent s'entraîner à proximité et en même temps. Ca impliquait donc la privatisation d'un second terrain pour l'USAP. Ca posait des problèmes en terme de gestion des autres clubs et des créneaux au parc des sports."

Le dernier projet de centre d'entraînement avait été présenté en novembre dernier par François Rivière. Ce projet côté USAP était cette fois-ci bien ficelé et n'attendait plus que les validations des collectivités. La Mairie veut donc changer le lieu mais, selon Sébastien Ménard, ça n'impactera pas le contenu du projet du club : "On part sur le même principe qu'on avait prévu au parc des sports, on construira le bâtiment prévu à la plaine et on fera quelques aménagements dans les locaux qui existent déjà pour pouvoir accueillir également les espoirs, la salle de musculation et des bureaux supplémentaires. Il y aura peut-être un petit délai supplémentaire de deux ou trois mois mais le centre sera bien opérationnel courant 2024 comme on avait plus ou moins annoncé."

L'émission 100% USAP avec François Rivière