USAP : Pato Fernandez forfait pour le match à Rouen

Pato Fernandez alterne le chaud et le froid depuis son arrivée, entre bonnes prestations sur le terrain et malheureusement quelques blessures. Il avait fait son retour il y a deux matchs à Béziers et il va de nouveau être éloigné des terrains quelques temps.

L'ouvreur argentin s'est blessé à l'entraînement ce mardi. Il a passé des examens ce mercredi matin. Il souffre d'une déchirure à la cuisse.

Il est d'ores et déjà forfait pour le match à Rouen. Il sera probablement de retour pour la demi-finale le 30 mai même si, à chaud, le staff garde un petit espoir de l'aligner contre Vannes pour le dernier match de la phase régulière.

En Normandie, Ben Volavola devrait donc débuter la rencontre. Le groupe USAP est de nouveau composé de nombreux JIFF (joueurs issus de la formation française). Le jeune ouvreur des espoirs Thibault Olender fait partie du groupe usapiste qui prépare la rencontre et il pourrait s'envoler vers Rouen, vendredi, avec l'équipe.