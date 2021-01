USAP : Patricio Fernandez sérieusement dans le viseur

Le poste d'ouvreur est au centre des disscussions à l'USAP depuis un moment. Le club catalan a dans ses rangs un ouvreur de renom avec Ben Volavola depuis le début de saison mais le Fidjien doit retourner au Racing en juin prochain. L'USAP doit donc lui trouver un successeur. La piste Benjamin Urapilleta a été activée, elle a été mise en pause fin décembre, l'ouvreur argentin étudie plusieurs propositions.

Mais, finalement, trouver un numéro 10 devient plus urgent que prévu pour le club. Il y a déjà eu le coup dur de la blessure de Mattéo Rodor, out jusqu'à la fin de saison et il y a plus de deux semaines, l'USAP a su aussi qu'elle devrait se passer de Ben Volavola pour près de trois mois. L'USAP a donc besoin d'un ouvreur au plus vite.

La piste de Patricio Fernandez, dit "Pato" Fernandez a été activée, le club catalan ne dément pas l'information. Le joueur agrentin évolue actuellement à Lyon mais n'a pas beaucoup de temps de jeu : seulement deux titularisations cette saison et 11 matchs joués la saison dernière. L'ex clermontois, âgé de 26 ans, a certainement besoin d'un nouveau défi. Depuis quelques semaines, il est en contact avec Montpellier, l'entraîneur lyonnais avait fait savoir qu"il ne bloquerait pas un départ de son joueur" mais l'USAP désormais est très très bien placée pour s'attacher ses services.

Si l'affaire se concluait, Patricio Fernandez pourrait vite rejoindre les sang-et-or. L'Argentin devrait alors arriver dans un premier temps sous forme de prêt mais avec la possibilité aussi de signer un contrat pour les saisons suivantes. Tout devrait se décanter dans la semaine.