Patrick Arlettaz (USAP) convoqué par la commission de discipline : "j'essaye de me calmer mais rien ne marche"

L'entraîneur de l'USAP est convoqué par la commission de discipline le 6 septembre prochain pour s'en être pris verbalement à l'arbitre lors de la rencontre Colomiers - USAP. Patrick Arlettaz réagit, fait son mea culpa mais non sans humour.

Dimanche dernier, l'USAP a connu une fin de match très frustrante. A Colomiers, la victoire lui a été enlevée au bout de neuf minutes d'arrêt de jeu après un essai de pénalité accordé aux Columérins. Dès le coup de sifflet final, 'entraîneur usapiste Patrick Arlettaz est rentré pour le moins énervé sur le terrain en s'en prenant verbalement à l'arbitre du jour, M. Noirot.

Cependant, il n'y a pas eu de geste déplacé ou autre, personne n'a eu à retenir l'entraîneur catalan. Ce comportement, certainement le scénario du match et les sifflets du public usapiste à la sortie des vestiaires ont dû copieusement agacer l'arbitre du jour qui plus d'une heure après le match semblait encore bien irrité.

Sans surprise, Patrick Arlettaz est donc convoqué par la commission de discipline le 6 septembre prochain. Il devra répondre de son comportement, dans la convocation il est mentionné : "les arbitres n°4 et n°5 ont signalé, dans leur rapport, le comportement de Monsieur Patrick ARLETTAZ, entraîneur de l’USA Perpignan."

"Je bois de la tisane et je vais me mettre à l'acupuncture"

A deux jours du match contre Nevers, France Bleu Roussillon a questionné le coach catalan sur cette convocation.

La réaction de Patrick Arlettaz à sa convocation Copier

Patrick Arlettaz : "Il y a tout le temps des regrets bien sûr, on a un devoir d'image et un devoir d'éthique, je suis bien au courant de ça. Je le regrette mais ça fait partie de mon caractère, je supporte très bien les erreurs mais je supporte très peu l'injustice. J'ai peut-être mal jugé mais j'avais l'impression que c'était injuste et c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver.

Il y a des fois où on se calme mais voilà, bien évidemment je regrette. En même temps je le redis ça fait partie de mon caractère, c'est aussi comme ça que j'entraîne et ça fait partie du personnage. J'y travaille, je bois de la tisane, je vais demander à faire de l’acupuncture et tout ce que vous voulez mais pour l'instant il n'y a rien qui marche mais je vous promets j'y travaille."

La saison dernière, Patrick Arlettaz avait également été convoqué après la défaite de l'USAP à Biarritz, ce jour-là c'était l'arbitrage de Monsieur Blasco-Baqué qui était pointé du doigt. Dimanche dernier à Colomiers, l'USAP, pouvait s'interroger sur multiple décisions qui ont pesé lourd à l'arrivée .