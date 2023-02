VIDEO - Patrick Arlettaz ne sera plus manager de l'USAP la saison prochaine

Patrick Arlettaz a confirmé qu'il ne serait plus le manager de l'USAP la saison prochaine

Patrick Arlettaz ne sera plus manager de l'USAP en fin de saison. Il l'a (un peu plus clairement) confirmé ce lundi soir lors d'une interview pour la chaîne twitch de Canal plus sport.

Patrick Arlettaz avait rejoint le staff de l'équipe première en début de saison 2016. Il était à la tête de l'USAP lors de la remontée 2018 puis celle de 2021. Cette saison il avait pris le rôle de manager.

"Ça fait sept ans que je suis là. C'est long, c'est très usant. Ca se compte en année chiens chez nous. Ca donne une force incroyable mais ça use énormément. C'est très très prenant. Il y a des joueurs qui supportent mes discours trois fois par semaine depuis sept ans" a-t-il notamment déclaré.

Comme successeur, Patrick Arlettaz a également avancé le nom de David Marty, actuel entraîneur. "Je n'ai pas à décider qui va me succéder mais David c'est un garçon qui adore ce club et il faut l'aimer pour le vivre au quotidien comme ça. Il a du caractère et de la qualité."

Début janvier, Patrick Arlettaz avait proposé sa démission au président du club catalan et les joueurs avaient fait bloc pour que le staff reste conforté dans ses fonctions. Le départ annoncé de Patrick Arlettaz sera aussi certainement une source de motivation supplémentaire pour l'USAP dans sa quête du maintien.