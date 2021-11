USAP - Patrick Arlettaz ravi de conserver Duguivalu : "Ca aurait été un gros échec pour le club"

Alivereti Duguivalu va rester à l'USAP. L'ailier fidjien a prolongé son contrat pour deux saisons. Alivereti Duguivalu (appelé "Freddy" au club) est (enfin) la révélation côté catalan, lui qui joue à l'USAP depuis cinq ans. Sur ses quatre premières saisons en sang-et-or, l'ailier n'avait joué que 14 matchs pour un seul essai marqué. Cette saison, il a déjà disputé 8 rencontres sur 10 pour un essai inscrit.

Il a quand même eu l'appel des sirènes et du pognon

Pour l'entraîneur Patrick Arlettaz, c'est une grosse satisfaction de conserver un joueur comme Duguivalu : "On a toujours cru à son potentiel, on a été têtus là-dessus même si on a était découragés de temps-en-temps. Il a eu beaucoup de blessures qui venaient embêter son éclosion. Ca fait deux mois qu'il se révèle et c'est important de le garder.

Je veux bien comprendre des fois après deux trois ans en étant performants avec Perpignan que l'appel des sirènes et du pognon pousse au départ. Mais, maintenant, ça va de plus en plus vite et après deux mois il a quand même eu l'appel des sirènes, le pognon. C'est important pour des clubs comme nous que les joueurs comprennent qu'ils doivent être armés avant de partir. La meilleur façon d'être armé c'est de rester dans le club qui leur a fait confiance. C'est donc une belle preuve de confiance de la part de Freddy et c'est une belle réussite du club de pouvoir garder ce genre d'élément à fort potentiel et en plus il est JIFF. On sait très bien, tous, ce qui est en jeu.

Ca n'aurait pas été très sympa de sa part

Il ne faut pas s'attrister quand après deux ou trois ans les joueurs s'en vont une fois qu'ils sont très compétitifs, ça fait partie du jeu. Je ne suis pas fataliste, on fait tout pour les retenir mais ça ne marche pas toujours, ça nous est déjà arrivé avec Alban (Roussel) ou avec Quentin (Walcker) notamment. Par contre, là, ça aurait été un gros échec pour le club et ça n'aurait pas été très sympa de la part de Freddy de partir maintenant donc c'est bien. Je suis ravi, c'est une très bonne nouvelle. et je pense sincèrement que c'est un bon choix de sa part.

Il a une marge de progression et il faut qu'il joue. Il faut avoir le chance de ne pas être blessé car freddy a vu plus souvent le kyné que moi. Il était en permanence en reprise. On le faisait jouer avec les jeunes puis quand on le faisait jouer avec nous, il n'était pas très performant et c'était normal. Ca a été son lot pendant quatre ans. Il enchaîne les matchs, il progresse et il est bon."