USAP : plus d'un million d'euros supplémentaires sur le budget, annonce le président François Rivière

Soulagé, le président de l'USAP l'est enfin. François Rivière s'affiche tout sourire, ce lundi matin dans les studios de France Bleu Roussillon. Deux jours plus tôt, le club décrochait le maintien en Top 14 à Grenoble, au terme d'un match difficile en première mi-temps . Plus de 4.000 supporters avaient fait le déplacement , inondant les rues de Grenoble. "Encore une fois, ce qu'on a vécu à Grenoble ce week-end était incroyable, se réjouit François Rivière. Les Grenoblois étaient sur les fesses de voir tous ces supporters faire la fête !"

Un budget gonflé

L'USAP termine la saison avec un déficit d'environ 1,5 million d'euros. "Concernant le budget, nous terminons à quasiment 20 millions d'euros, soit une augmentation de près de 2 millions", précise le président. L'objectif, la saison prochaine, est d'atteindre les 21 ou 22 millions d'euros de budget. "Je savais qu'on n'était pas le dernier budget du Top 14. On était probablement l'avant-dernier. Et je pense que la saison prochaine, nous serons l'avant-avant-avant-dernier."

Une masse salariale augmentée

François Rivière avait annoncé une possible hausse de la masse salariale du club. C'est désormais confirmé. "Elle va augmenter de presque 1,5 million d'euros pour atteindre la saison prochaine les 7,5 ou 8 millions d'euros." L'objectif, selon François Rivière, est d'étoffer le banc. "Patrick Arlettaz et David Marty étaient parfois obligés de faire une croix sur certains matchs, à commencer par le Challenge européen."

"La Rochelle, par exemple, est devenue ce qu'elle est en 25 ans. Il faut beaucoup de temps et de patience", explique-t-il.

Des recrutement bientôt confirmés

Quatre joueurs ont déjà officiellement été recrutés : le pilier Nemo Roelofse (Stade français), l'ouvreur italien Tommy Allan, le centre clermontois Apisai Naqalevu et l'ailier lyonnais Tavite Veredamu. Le pilier de Brive Pietro Ceccarelli a également signé.

Dans les prochains jours, l'USAP devrait annoncer les arrivées du centre clermontois Jean-Pascal Barraque. Les deux troisièmes lignes de Lyon et de Castres Patrick Sobela et Kévin Kornath seraient aussi tout proche de rejoindre le club catalan. Il y a, selon nos informations, des contacts également avec le deuxième ligne de Lyon Joël Kpoku.

Des travaux à Aimé-Giral

Le club prévoit 12 à 15 millions d'euros de travaux au stade de Perpignan, pour améliorer la sécurité et le confort des spectateurs. Des espaces supplémentaires seront créés pour les entreprises partenaires en tribune Desclaux. Un troisième Can Usap pourrait également être ajouté.

Bientôt le début des travaux pour le nouveau centre d'entrainement

C'est en septembre que les travaux devraient démarrer pour la création du nouveau centre d'entrainement. La ville de Perpignan assure la totalité du financement, à hauteur d'environ 5 millions d'euros.

Le prix des abonnements en hausse

En raison de l'inflation, le prix des abonnements à l'USAP augmentera d'environ 10%. En revanche, les matchs amicaux (le 4 août contre le Racing et le 11 août face à Toulon) devraient être intégrés à la formule abonnement. La billetterie ouvrira probablement le 12 juin.