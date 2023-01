USAP : Plus de 300 supporters attendus à Brive

Le match est capital dans la lutte au maintien entre Brive, avant-dernier, et l'USAP, dernière à trois points derrière. Pour ce match important, une forte colonie catalane va faire le déplacement. Plus de 300 supporters sont attendus.

Le club catalan a financé quatre bus pour ses fans et a grandement participé aussi au financement des billets de match. 264 billets en tout ont été distribués. En ajoutant les supporters qui iront en Corrèze par leurs propres moyens et en réservant sur la billetterie en ligne, ce sont plus de 300 fans catalans qui sont attendus en Corrèze pour ce match important dans la lutte au maintien.

L'ambiance promet d'être bouillante au stade Amédée-Domenech où l'USAP n'a plus gagné depuis janvier 2009.