USAP : pour Franck Azéma, "l'objectif c'est le Top 14"

À dix jours de la reprise de l'entrainement, Franck Azéma s'est longuement exprimé ce vendredi aux côtés de son président François Rivière et du directeur général du club Bruno Rolland. L'ancien manager de l'ASM et de Toulon a d'abord tenu à redire sa joie de revenir à l'USAP : "Je suis vraiment très heureux de revenir ici. Ça n'était pas planifié comme ça mais François et Bruno ont été convaincants. Je suis heureux de retrouver bientôt le terrain et la ferveur propre à l'USAP."

ⓘ Publicité

Au moment d'évoquer les ambitions du club pour cette prochaine saison, le nouvel entraineur Sang et Or a joué la prudence. "L'objectif c'est le Top 14 ! Je n'ai pas envie de vous dire qu'on joue le maintien ni qu'on va jouer le titre. je suis assez réaliste sur ce que l'on peut faire. S'engager sur le Top 14 c'est mettre en place un processus pour performer tous les week-ends. C'est construire un effectif pour batailler et avoir de l'ambition à chaque match." Le club travaille en effet toujours sur le recrutement qui n'est pas encore tout à fait bouclé. "On est encore sur deux ou trois dossiers : un talonneur, un deuxième ligne voire un trois-quart polyvalent." Mickaël Ivaldi ou l'international sud-africain Marvin Orie restent des pistes envisagées mais rien n'est encore fait.

"Posolo Tuilagi ? Un phénomène !"

Franck Azéma disposera quoi qu'il en soit d'une pépite en deuxième-ligne avec le jeune Posolo Tuilagi (18 ans), auteur d'une énorme performance ce jeudi au mondial U20 de rugby (victoire de l'équipe de France 35-14 face à la Nouvelle Zélande - 2 essais pour Tuilagi). "C'est bon de voir Posolo se révéler comme il le fait. C'est vraiment quelqu'un de différent. C'est un phénomène ! Il faut le protéger. C'est pour ça qu'on cherche un seconde ligne. C'est un poste où il faut enchaîner et à son âge ça serait l'exposer énormément, notamment aux blessures. Il ne faut pas le brûler et l'amener le plus haut possible."

Actuellement en vacances, les joueurs reprendront le chemin de l'entraînement le 10 juillet avant de partir pour une semaine de stage à Font-Romeu à la fin du mois. L'USAP jouera ensuite deux matchs amicaux de préparation, le 4 août contre le Racing 92 puis le 11 contre Toulon.

Le 18 août prochain, l'USAP devrait entamer le championnat avec un match à l'extérieur. C'est une demande des dirigeants afin de préserver au maximum la pelouse d'Aimé Giral. Le public catalan pourrait donc retrouver son équipe le 25 août pour le premier match à domicile de la saison. Rien n'est encore acté : le calendrier officiel devrait être dévoilé la semaine prochaine.