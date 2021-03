USAP - Provence Rugby : les compositions d'équipes

Ben Volavola et Piula Faasalele sont de retour dans le XV de départ de l'USAP pour ce match contre Aix-en-Provence, ce jeudi soir.

L'USAP retrouve des absents de longue date : Ben Volavola et Piula Faasalele dans le XV de départ et Siua Halanukonuka sur le banc. Alan Brazo, titulaire, et Karl Chateau, remplaçant, sont également de retour.

L'USAP,ce jeudi soir, vise un cinquième succès consécutif face à une équipe qui lutte pour la qualification.

USAP

15- Melvyn JAMINET

14- George TILSLEY ; 13- Mathieu ACEBES ; 12 - Jeronimo DE LA FUENTE ; 11- Lucas DUBOIS

10- Ben VOLAVOLA ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Lucas BACHELIER ; 8- Damien CHOULY ; 6- Alan BRAZO

5- Piula FAASALELE ; 4- Alban ROUSSEL

3- Davit KUBRIASHVILI ; 2- Seilala LAM ; 1- Quentin WALCKER

Remplaçants : 16- Lucas VELARTE ; 17- Sacha LOTRIAN ; 18- Tristan LABOUTELEY ; 19- Karl CHATEAU ; 20- Mateo JEUNE JOLY ; 21- Alivereti DUGUIVALU ; 22- Jean-Bernard PUJOL ; 23- Siua HALANUKONUKA

PROVENCE RUGBY