USAP : quand Mathieu Acébès fait le bonheur d'une petite supportrice

Un beau moment d'émotion ! Invité de l'émission 100% USAP, le capitaine Mathieu Acébès a été surpris et ému par le magnifique remerciement d'une jeune supportrice de l'USAP.

Après la victoire des Catalans lors de l'access match à Grenoble, Mathieu Acébès a offert un de ses crampons à une jeune supportrice de l'USAP sur la pelouse. Un geste ordinaire et même habituel pour le capitaine. De manière anodine, la scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux de l'USAP au milieu de tant d'autres vidéos. Au moment où il donne sa chaussure, Mathieu Acébès ne voit pas l'immense bonheur qu'il procure à sa jeune fan qui a fondu en larmes dans les bras de son papa.

Deux jours après ce maintien arraché de haute lutte à Grenoble, Mathieu Acébès est l'invité de France Bleu Roussillon dans l'émission 100% USAP. La petite fille, Luna, appelle la radio pour remercier en direct. Au moment où elle appelle, le capitaine de l'USAP évoque justement la difficulté à gérer les nombreuses critiques injustes dont il a été la cible cette saison. En revanche, en quelques seconde, le capitaine a aussi eu l'exemple de l'amour inconditionnel et indéfectible que peuvent lui vouer de nombreux fans de l'USAP.

"Je ne pensais pas qu'il allait me donner son crampon..."

Quand Luna se présente à l'antenne, Mathieu Acébès ne comprend pas la surprise qui l'attend : "Je suis la petite fille à qui Mathieu Acébès a donné le crampon et je voulais le remercier". Les yeux du capitaine, papa aussi de trois petites filles, se mettent à briller et un grand sourire l'illumine.

Le capitaine de l'USAP adresse alors un message à la petite supportrice : "je suis très content de t'avoir fait plaisir et que tu aies mon crampon. J'espère que tu le garderas bien au chaud en souvenir." Luna, très émue à son tour, remercie de nouveau le capitaine avant d'expliquer : "je ne pensais pas qu'il allait me le donner et j'ai été très contente parce que tous les joueurs ne donnent pas des choses et du coup j'étais très contente...". Et la petite supportrice a de nouveau fondu en larmes. Le capitaine ne peut alors qu'envoyer "de grosses bises" et dire "à très bientôt au stade" à celle qui le porte désormais plus que jamais dans son cœur.

Avant le coup de fil de Luna, Mathieu Acébès avait justement mis à l'honneur tous ces fans qui ont fait le déplacement à Grenoble et il a vu avant le match "le visage des ces gens qui aiment le club, ils ont fait de la route pour nous, il y en a qui mettent de l'argent de côté pour nous encourager, certains vont même sûrement manger des pâtes pour nous. On ne pouvait pas les décevoir".

L'échange entre Luna et Mathieu Acébès (deux dernières minutes de la vidéo)