USAP : Quentin Etienne absent deux mois, des retours pour affronter Aix

Les supporters n'ont pas fini de parler de cette malédiction du 10. Après Mattéo Rodor, Ben Volavola et Pato Fernandez, c'est un nouveau 10 usapiste qui s'est blessé. A Oyonnax, Quentin Etienne, touché au genou a dû céder sa place. Après examens, l'importance de la blessure a été confirmée et l'ouvreur sera éloigné des terrains pendant deux mois.

En revanche, pour la réception d'Aix-en-Provence, l'USAP peut compter sur des retours importants. A l'ouverture notamment, après plus de deux mois d'absence, Ben Volavola est de nouveau opérationnel. Le retour de l'ouvreur fidjien tombe à point nommé et il sera sur la pelouse d'Aimé-Giral ce jeudi. Ce mardi matin en conférence de presse il a confirmé se sentir très bien et en pleine possession de ses moyens.

Autres retours du côté de l'USAP, ceux d'Alan Brazo et de Karl Chateau en troisième ligne mais également celui de Siua Halanukonuka en première ligne, le tongien n'a plus joué depuis le mois de septembre ! Autre retour de marque dans les rangs catalans, celui Piula Faasalele en deuxième ligne.

Il était absent depuis un mois et demi et retrouvera la compétition contre Provence Rugby : "Je suis très content de retrouver le terrain et retrouver des potes, des frères. Je suis très content. Une équipe c'est 43 mecs et pas seulement 15. Des garçons comme Pierre Reynaud sont revenus dans le groupe les derniers temps et ont fait le travail. C'est un sport collectif. J'avais envie de retrouver le groupe et vite jouer".

Ce mercredi matin, le demi-de-mêlée Sadek Degmache a dû quitter l'entraînement prématurément, légèrement touché mais il devrait tenir sa place sans souci, jeudi soir, selon l'entraîneur Gérald Bastide.