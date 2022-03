USAP - Racing (34-13) : "Je n'ai pas de stars mais de très bons joueurs", Patrick Arlettaz

L'USAP a décroché un étonnant et brillant succès contre le Racing 34 à 13 (bonus offensif). Les Catalans font une bonne opération en bas de classement er ressortent grandis de ce match. Le racing subit sa première défaite depuis deux mois.

Patrick Arlettaz (entraîneur) : "Pour nous aussi elle est surprenante cette victoire. Ce qui n'est pas surprenant, c'est notre contenu. C'est à Clermont que notre contenu était surprenant. Ce qu'on a fait ressemble à notre contenu des matchs avant Clermont. On a maîtrisé notre prestation. Ce match ressemble à celui de Toulon mais on a concrétisé nos occasion.

On a réussi à mettre cette énergie pour mettre nos occasions au fond. Ca ressemble à nous et à ce qu'on veut faire. On n'est pas trop nuls en défense, pas trop cons en attaque, on sait faire aussi.

On espérait que le Racing soit moins bien et ça a été le cas et de notre côté on a été irréprochables. On a été plus virulents, plus passionnés dans la zone de marque et ça fait la différence. on a été bien dans tous les secteurs et on a greffé ce qu'on fait de mieux.

Je n'ai pas de grandes stars mais j'ai de très bons joueurs. Delguy on a du mal à comprendre ce qu'il fait mais lui non plus ,je vous rassure, si t'essayes de comprendre ce qu'il fait, tu as mal à la tête. Il est atypique et il nous apporte énormément. Il nous amène tellement en terme d'énergie.

Je suis très heureux en tout cas aujourd'hui.

On a dix points d'avance sur Biarritz, on ne veut pas être derniers mais on ne regarde vraiment pas ça encore. on se regarde nous et si on fait des prestations comme ça, on ne le sera pas. Si on croit aujourd'hui qu'on est arrivé, on se plantera.

L'équipe a du caractère et sait réagir - Sacha Lotrian

Sacha Lotrian (pilier de l'USAP) : "J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est agréable de revenir dans un contexte comme celui-là, j'en avais marre des entraînements en plus Patrick m'en a fait baver. On n'affrontait pas une petite équipe en plus. Il a fallu mettre du combat.

La défaite à Clermont a fait mal, on en a beaucoup parlé. L'équipe a du caractère et sait réagir. on parle beaucoup entre nous, on parle beaucoup avec le cœur. Il y a beaucoup de valeurs dans le club. Il y avait les 200 matchs de Damien et Tom aussi, ce sont deux grands joueurs et ça nous a motivés.

Si on arrive à l'objectif qu'on veut atteindre à la fin de saison, ce sera bien. Biarritz a perdu, c'est bien. les résultats sont bons pour nous.

Henri Chavancy (centre du Racing) : "On s'attendait à beaucoup de combat et on a été servi. ON savait que Perpignan avait un match important. On voulait finir le bloc de la meilleure des façons. On n'a pas su mettre les ingrédients. Ca fait du mal à l'admettre mais le score est logique. On n'a pas mis l'intensité nécessaire. On a mis l'USAP en confiance. On voulait vite marquer en deuxième mi-temps pour recoller et grignoter notre retard.

On a réussi à le faire mais on s'est écroulé sur les vingt dernières minutes. Je rends hommage à l'USAP qui mérite très largement sa victoire. On savait que ce serait difficile, c'est une grosse déception qu'on va devoir digérer avec ce qui nous attend en championnat et en coupe d'Europe."

Wenceslas Lauret (troisième ligne du Racing) : "On s'attendait à une grosse ferveur de l'USAP, on savait où on mettait les pieds et les catalans nous ont pris où il fallait. Ils méritent leur victoire, on les a trop regardés jouer en première mi-temps. Le score est large à la fin car on a trop relâché. On a trop subi en défense, on va devoir rebondir pour entamer une nouvelle série."

Laurent Travers (entraîneur du Racing) : "Ca a été une grosse déception. On espérait conforter notre place dans les 6 et à l'arrivée on l'a fragilisée. On est tombé sur une équipe de Perpignan qui mérite sa victoire. On doit tirer les enseignements pour rebondir. Dans ce top 14, rien n'est acquis pour personne. Dans la défaite, tout le monde est responsable et moi le premier mais on ne va pas brûler ce soir tous ceux qu'on a encensés depuis six matchs. On n'est pas non plus uniquement passé à côté, Perpignan a su faire ce qu'il fallait."