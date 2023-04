USAP - Racing : un nouveau rendez-vous à fort enjeu

C'est un nouveau match capital dans la lutte pour le maintien des catalans en Top 14. L'USAP semble promise à l'avant-dernière place mais elle n'est pas totalement à l'abri de la dernière (huit points d'avance) et ne peut pas non plus totalement oublier la 12e (six points de retard), synonyme de maintien direct. Justement, elle aura un œil sur la rencontre qui oppose le 14e au 12e ce week-end : Brive - Pau. Selon les deux résultats, l'USAP saura vraiment son objectif pour les trois dernières journées.

C'est un nouveau choc à Aimé-Giral et pour la quatrième fois d'affilée, le stade sera comble. Il ne restait plus que 300 places à vendre en tribunes à la veille du match. C'est de nouveau dans une ambiance bouillante que les Catalans tenteront de faire tomber un cador du Top 14.

L'hommage à Laurent avant le coup d'envoi

L'USAP rendra hommage à Laurent, le supporter décédé il y a deux semaines . Il y aura une minute d'applaudissements juste avant le coup d'envoi de la rencontre et les supporters en tribunes aussi vont se mobiliser pour rendre hommage à ce fervent fan catalan, disparu à l'âge de 27 ans. L'entraîneur Patrick Arlettaz qui lui a à son tour rendu hommage : "On est tous très très tristes. on a tous des images nous attendant quand on arrive au stade, on a tous des images dans la tête. La meilleure façon de lui rendre hommage c'est de faire une belle prestation contre le Racing, on n'a pas beaucoup d'armes pour faire plus. Il faut essayer de faire vivre l'USAP qu'on aime tous, ça faisait partie de sa vie et il faut se montrer digne de ce que l'USAP représentait pour lui."

Jeronimo De La Fuente reste capitaine

L'USAP a dévoilé sa composition d'équipe et ce sera finalement avec Posolo Tuilagi en deuxième ligne. Le jeune prodige était incertain. Le centre Jeronimo De La Fuente reste capitaine, Mathieu Acébès pour son retour à Aimé-Giral sera sur la banc des remplaçants.

15- Tristan Tedder

14- Lucas DUBOIS ; 13- Edward SAWAILAU ; 12- Jeronimo DE LA FUENTE ; 11- Ali CROSSDALE

10- Jake MCINTYRE ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Joaquin OVIEDO ; 8- Genesis MAMEA LEMALU ; 6- Brad SHIELDS

5-Posolo TUILAGI ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Arthur JOLY ; 2- Seilala LAM ; 1- Girogi TETRASHVILI

Remplaçants : 16- Mike TADJER ; 17- Sacha LOTRIAN ; 18- Shahn ERU ; 19- Kélian GALLETIER ; 20- Tom ECOCHARD ; 21- Théo FORNER ; 22- Mathieu ACEBES ; 23- Siua HALANUKONUKA