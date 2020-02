USAP : Raphaël Carbou s'en va, l'hommage de Lucas Bachelier

Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, le talonneur Raphaël Carbou a annoncé qu'il ne serait probablement plus à l'USAP la saison prochaine. Son coéquipier et ami Lucas Bachelier lui a rendu un hommage très appuyé.

Perpignan, France

Raphaël Carbou ne sera probablement plus à l'USAP. C'est lui même qui prend les précautions d'usage en employant les termes "probablement". Le club lui a fait part de sa décision de ne pas le conserver pour la saison prochaine mais on n'efface pas d'un revers de manche dix ans passés au club.

Raphaël Carbou, de nature plutôt discrète, a donc annoncé en direct sur France Bleu Roussillon que l'aventure allait probablement se terminer entre lui et l'USAP. "Ça risque d'être la fin d'une période avec le maillot sang-et-or, ce sera la fin d'une belle histoire", a -t-il commenté.

Pour le talonneur originaire de Sigean mais à l'USAP depuis les juniors, une page importante va se tourner : "on refermera un beau livre mais j'espère qu'on va continuer d'enrichir ce beau livre avec la fin de saison qui arrive. En tout cas, je suis là depuis dix ans et je ne retiendrai que de bons souvenirs.

Mont but est désormais de partir la tête haute et rendre ce qu'on m'a donné. Ce n'est pas dans mon état d'esprit de galvauder quoique ce soit. L'équipe est prioritaire au-délà des individualités et la fin de saison s'annonce palpitante. Le souvenir de voir le Castillet et tous ces gens heureux, ça donne envie d'essayer de le refaire."

S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu ce titre

Raphaël Carbou totalise plus de 120 matchs avec l'USAP et 12 essais au total dont le fameux, et décisif, inscrit en finale à Toulouse contre Grenoble. Présent à l'émission, le troisième ligne Lucas Bachelier a rendu hommage au talonneur : "Il joue peut-être moins cette saison mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, il était le seul talonneur à faire 80 minutes tous les week-ends pendant quasiment toute la saison. S'il n'avait pas été là on n'aurait pas eu ce titre.

On peut le critiquer des fois sur des mauvais lancers, des choses ça, des erreurs comme on fait tous. Mais, il ne faut surtout pas oublier que quand ça allait mal et qu'il était le seul talonneur valide, il a tenu la baraque et chapeau ! Il ne faudra pas oublier son engagement et son investissement. Ça fait chier de le voir partir, ce ne sont pas des moments évidents dans une carrière, il est très apprécié dans le groupe et je pense aussi par le public donc il ne faudra pas oublier de le remercier et de le féliciter pour tout ce qu'il a fait."

Jeudi, l'USAP joue à Biarritz. Charles Géli est forfait pour ce match, Seilala Lam incertain, Raphaël Carbou sera sur la feuille de match.

