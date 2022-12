USAP : règlement de comptes entre d'anciens administrateurs et François Rivière

Règlement de comptes à l'USAP ! Par le biais d'une lettre transmise aux médias locaux, huit anciens administrateurs de l'USAP, parmi lesquels les deux anciens présidents Paul Goze et Daniel Besson, ont tenu à répondre aux accusations lancées par François Rivière lors de sa conférence de presse du 8 novembre dernie r.

Le président de l'USAP avait voulu détailler, une nouvelle fois, son engagement financier pour le club depuis son arrivée en 2013. Il avait notamment déclaré avoir récupéré un club en cessation de paiement, au bord du gouffre et regrettait de ne pas avoir fait d'audit.

En quatre points qui s'adressent directement à François Rivière, les huit anciens administrateurs ont voulu faire une mise au point. Ils précisent d'abord à leur successeur : "C'est vous qui nous avez sollicité pour reprendre le club pour des raisons personnelles."

Dans un deuxième temps, ils expliquent : "Vous avez mandaté vos conseils pour effectuer un audit complet (...) Un audit a bien été effectué par vos conseils en toute transparence". Dans la lettre, il est détaillé que François Rivière avait bien connaissance de la situation et des comptes de la SASP, la brasserie et la boutique.

Dans un troisième temps, il est rappelé que "le club n'était pas en cessation de paiement" et que "à aucun moment, les actionnaires n'ont envisagé de ne pas assurer la continuité du club qui sportivement était qualifié en H Cup pour la saison 2013/2014."

Pour conclure, les huit signataires s'en prennent à la communication de François Rivière en qualifiant ses propos "d'excessifs" et lui reprochant d'avoir "mis en cause leur intégrité" les dernières années.

Suite à cette mise au point, François Rivière répond à son tour. Ce lundi matin, le président de l'USAP a adressé un message au administrateurs actuels et à quelques partenaires.

La réponse de François Rivière

"Un de mes professeurs de lycée me disait : Monsieur Rivière, rassurez vous, la honte ne tue pas, car il y aurait trop de morts de nos jours.

Quelle honte en effet de critiquer par voie de presse mes propos, alors que je n’ai fait, je le maintiens, que reconnaître ma principale erreur, celle d’avoir été pour le moins imprudent car trop confiant dans les conditions de reprise du club.

Quelle honte d’oser remettre en cause l’évidence même concernant des éléments concrets et qui encore récemment ont fait condamner le club par la justice.

Quelle honte d’oser se dédouaner de la sorte sur la responsabilité des difficultés financières du passé.

Surtout venant de personnes qui n’ont pas su ou pu faire évoluer le club, ses structures, son stade, son centre d’entraînement, pour assurer et pérenniser l’avenir de l’USAP en top 14.

Il est facile de venir se laver les mains afin de polir et rassurer son petit égo .

Car, dans ce territoire, quand les petits donneurs de leçon tentent de sauvegarder leurs petits prés carrés du passé on en arrive à de telles hypocrisies. Ces histoires de gros sous n’intéressent personne et sont indignes par les temps qui courent.

Mais dans le fond je plains ces quelques commentaires acerbes, jaloux, destructeurs, qui ne représentent d’ailleurs pas grand chose au regard de vous tous. Qui êtes nombreux à me soutenir et à soutenir l’USAP. C'est vous qui me donnez la force aujourd’hui pour rester unis, solidaires, et pour travailler chaque jour pour faire avancer notre club."