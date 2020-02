USAP : Shahn Eru absent deux mois

Perpignan, France

C'est un coup dur pour le leader de PRO D2. L'USAP devra se passer de son deuxième ligne Shahn Eru pour les deux prochains mois. Lors du match contre Carcassonne, il s'est blessé à un doigt. Il souffre d'une rupture du tendon d'un doigt. Il a été opéré en début de semaine à Montpellier.

A ce poste, l'USAP avait déjà perdu lors du match précédent à Mont-de-Marsan, Alban Roussel. Son retour est espéré pour la réception de Rouen. L'USAP n'est pas non plus totalement dépourvue puisque Piula Faasalele, Tristan Labouteley, Berend Botha et Yohan Vivalda sont disponibles en deuxième ligne.

L'USAP se prépare à deux déplacements délicats : jeudi à Grenoble et le jeudi suivant à Biarritz.