USAP - Stade Français : une affiche alléchante pour un premier état des lieux

Ce vendredi à 20 heures à Aimé-Giral, l'USAP dispute son premier match de préparation face au Stade Français. Une belle affiche pour ouvrir la saison des Catalans. L'entraîneur Patrick Arlettaz attend ce premier rendez-vous.

C'est la première sortie de la saison pour l'USAP. Le public d'Aimé-Giral aura le droit à une belle affiche pour débuter cette saison avec cette réception du Stade Français. Le club catalan avait pour habitude les dernières saisons de se préparer face à des équipes de PRO D2, cette fois ce sera une pensionnaire du top 14 avant d'affronter un grand d'Europe : le Leinster.

"On voulait un état des lieux le plus criard possible, explique l'entraîneur Patrick Arlettaz. Souvent quand on joue des équipes qui sont au-dessus en terme de vitesse et de potentiel, ça pointe de manière plus visible nos insuffisances et pareil pour nos points forts. On n'avait pas eu ça l'année dernière. On veut en savoir plus sur nous au-delà du simple résultat car de toutes façons on sait que le Stade-Français nous est supérieur. Pour les joueurs c'est aussi excitant d'affronter des joueurs qui sont supérieurs, ça met une émulation supplémentaire et donc j'espère un engagement supérieur. J'espère donc avoir un état des lieux plus proche de la réalité que si on avait affronter un club de PRO D2".

Chaque saison, il ne faut pas se leurrer, le tout premier match n'est jamais brillant. Il faut bien sûr s'attendre à pas mal de petites erreurs dans le jeu et d'imperfections. Cependant, ce vendredi il ne devrait pas y avoir un match trop décousu. Les deux équipes devraient faire jouer une trentaine de joueurs (probablement 33 à l'USAP et 28 au Stade Français). Les Catalans prévoient d'aligner (quasiment) deux équipes différentes lors des deux mi-temps.

Quelques joueurs sont absents du côté de l'USAP : Yohan Vivalda, Lucas Bachelier, Gert Muller, Alex Brown, Yann De Fauverge, Quentin Walcker, Shaun Eru, Genesis Mamea Lemalu, Lifeimi Mafi et Sione Piukala. Le public catalan pourra voir à l'oeuvre quelques nouvelles recrues comme l'ouvreur Jacques-Louis Potgieter (probablement en deuxième mi-temps) ou encore Sione Tau en troisième ligne. Plusieurs jeunes champions de France avec les espoirs auront aussi du temps de jeu.