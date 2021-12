USAP : Tom Ecochard entre frustration et détermination

Si Tom Ecochard sait masquer un minimum sa frustration au micro, son explosion de joie au moment de l’essai inscrit contre Newport en dit long. Il a croqué à pleines dents ces trente-trois minutes de temps de jeu dans ce premier match de Challenge européen : « Il faut savoir savourer ces moments. Sur le papier, ce n’était pas le match qui faisait le plus rêver. Mais, beaucoup de jeunes faisaient leurs débuts, ils s’en souviendront toute leur carrière et je suis content d’y avoir participé. J’ai essayé de faire perdurer l’état d’esprit qu’on m’a appris quand j’ai démarré ici aussi par des matchs de Challenge. Ces jeunes ça leur parle d’enfiler le maillot de l’USAP et ça me plaît.»

Je prends ce qu'on me donne

Tom Ecochard qui est le joueur de l’effectif actuel à avoir le plus porté le maillot de l’USAP est peu utilisé depuis le début de saison. A bientôt 29 ans, il enchaîne les très bonnes prestations ou, plus exactement, il performe à chaque fois qu’on fait appel à lui. Son match au Racing (le 9 octobre) avait été très concluant mais il n’avait pas été aligné les deux suivants.

Depuis ce match à Nanterre, il n’avait pu s’exprimer que trente minutes contre La Rochelle avant les trente-trois contre Newport : « Je prends ce qu’on me donne, bien sûr j’aimerais plus. C’est comme ça, il faut savoir l’accepter et respecter les choix des coachs. Dès qu’on me met sur le terrain, j’essaye de mouiller le maillot et de profiter de tous les moments que j’ai ici. Bien sûr que j’avais envie de montrer sur ce match. J’ai envie de participer aux matchs de Top 14, de jouer plus qu’aujourd’hui mais c’est comme ça, ça fait partie d’une carrière et je me donnerai toujours à fond pour le club. »

On fait des choix, on les assume - David Marty

A ce poste de demi-de-mêlée, Sadek Deghmache s’est imposé, sans conteste, comme le numéro un. Derrière lui c'est l'embouteillage mais qui est le réel numéro 2 aujourd’hui ? L’international argentin Martin Landajo déçoit et peine à s’imposer. Il a raté une nouvelle occasion, samedi, contre Newport de se relancer. Le staff, par quatre fois, a aussi eu recours à Mattéo Rodor sur le banc des remplaçants pour couvrir les deux postes de la charnière. Tom Ecochard, lui, n’a été titularisé que deux fois sur treize pour six feuilles de match.

Par la voix de David Marty, le staff assume ses choix : « Tom fait de bonnes rentrées à chaque fois, il fait des bons matchs. On fait des compositions d’équipe, on les assume, on a une équipe à manager. Il n’y a pas de souci particulier. Les choses on les voit, ou en tous cas on essaye. Mais oui, je suis très content de la rentrée de Tom ça c’est sûr et certain. Si vous voulez me faire parler de Martin (Landajo), c’est un grand joueur et on va avoir besoin de lui. J’ai envie qu’il soit bon et j’ai envie que Tom soit bon et que Sadek soit bon. Les trois doivent être bons si on veut se maintenir. Ça va être la clef de notre réussite. »

Tom Ecochard, l'avenir flou

Le match contre Newport aura-t-il redistribué les cartes ? L’USAP va devoir aligner ses joueurs les plus performants lors des trois prochaines rencontres qui s’annoncent capitales : contre Castres, au Stade Français et à Biarritz. Si Sadek Deghmache sera probablement le titulaire, qui sera son remplaçant ?

Tom Ecochard se tient prêt à apporter ce qu’il peut à l’USAP : le club de sa carrière. L’Audois d’origine joue en équipe première depuis neuf ans, il est en fin de contrat. Est-ce sa dernière saison en sang-et-or ? En tous cas, alors que l’USAP a déjà officialisé plusieurs renouvellements de contrats, que d'autres dossiers sont en cours de négociation, Tom Ecochard, lui, n’a toujours pas été reçu par les dirigeants et son avenir au club reste très flou.

Les temps de jeu des demi-de-mêlée