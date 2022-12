Tom Ecochard, une décennie sous le maillot de l'USAP

Dix ans sous les mêmes couleurs ! Dans le rugby professionnel, ce n'est pas si courant. Tom Ecochard est le joueur de l'USAP actuelle avec la plus grosse ancienneté. Le 30 décembre 2012, il dispute son tout premier match en sang-et-or après avoir manqué par deux fois son premier rendez-vous avec les pros (contre le Racing en amical puis contre Guernica en coupe d'Europe pour des blessures de dernier moment).

C'est finalement à Toulon qu'il fait ses débuts. Florian Cazenave devait jouer mais tombe malade le matin du match et Tom Ecochard fait alors le voyage en urgence pour intégrer le groupe et faire ses premiers pas chez les pros face à Giteau, Wilkinson et Michalak.

Dix ans après, le demi-de-mêlée a connu deux descentes et deux montées avec le club catalan, des hauts et des bas, forcément en plus de 220 matchs. Au total il a inscrit 18 essais pour 390 points au total. Lui qui a eu 30 ans mi-décembre a passé un tiers de sa vie avec le maillot de l'équipe première de l'USAP et ça continuera pour au moins un an et demi. Retour sur quelques matchs symboliques des dix ans de Tom Ecochard à l'USAP.

USAP - Toulon (30/12/2012) : le premier match

A la 68e minute du match, Tom Ecochard, un dimanche soir devant les caméras de Canal Plus, fait enfin sa première apparition avec l'USAP. Il rentre à la mêlée et a pour premier adversaire direct Frédéric Michalak. L'USAP s'incline lourdement 46 à 13 face au RCT de Jonny Wilkinson.

Le 30 décembre 2012, Tom Ecochard fait ses débuts à Toulon avec l'USAP - C+

Agen - USAP (20/04/2013) : la première titularisation

L'USAP doit gagner à Agen pour croire encore à la sixième place qualificative pour la coupe d'Europe. Pour la première fois, Tom Ecochard est titulaire avec le maillot de l'USAP et inscrit cinq points (une pénalité et une transformation). L'USAP s'incline 23 à 15 et se qualifiera plus tard pour la coupe d'Europe au bénéfice de sa septième place.

La première titularisation de Tom Ecochard avec l'USAP à Agen © Maxppp - maxppp

USAP - Colomiers (29/11/2015) : le premier essai

L'USAP est à la peine en PRO D2 au moment de recevoir Colomiers. L'équipe reste sur trois matchs sans victoire et connaît une avalanche de blessures à l'ouverture (Enzo Selponi, Tommy Allan, Mathieu Bélie et Romuald Séguy). Tom Ecochard endosse le numéro 10 pour ce match sous pression. L'USAP concède le match nul 23 à 23 mais Tom Ecochard inscrit son premier essai en sang-et-or à la 9e minute.

Colomiers - USAP en novembre 2015, le premier essai de Tom Ecochard - Zebulon Nog

USAP - Narbonne (25/11/2016) : premier doublé et un carton contre Narbonne

Après un début de saison chaotique, l'USAP repart de l'avant et Narbonne en fait les frais à Aimé-Giral : 66 à 13. Tom Ecochard, le Narbonnais devenu Catalan, inscrit les deux premiers essais du match et 27 points au total : "quand on marque 66 points on ne va pas faire les fines bouches, c'est bien que la production est bonne", déclare le demi-de-mêlée à la fin du match.

USAP - Narbonne en novembre 2016, un doublé pour Tom Ecochard - Zebulon Nog

Bayonne - USAP (15/12/2017) : la centième

L'USAP domine la PRO D2 et s'offre une victoire de prestige avec bonus offensif sous la pluie à Bayonne (30 à 12). Ce jour-là, Tom Ecochard célèbre son centième match sous les couleurs catalanes. Cinq mois plus tard, l'USAP décroche sa remontée en Top 14.

A la baguette derrière Alan Brazo, Tom Ecochard célèbre son centième match avec l'USAP par une victoire à bayonne © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

USAP - Stade Français (25/08/2018) : le capitanat

Pour le retour de l'USAP en Top 14, Tom Ecochard est désigné capitaine. Le premier match donnera le ton d'une saison manquée. Les Catalans s'inclinent 46 à 15 à Aimé-Giral, l'USAP ne gagnera que deux matchs durant la saison.

Tom Ecochard est promu capitaine en 2018 pour le retour de l'USAP en Top 14 © Maxppp - maxppp

USAP - Newport (11/12/2021) : le match de la renaissance

En ce début de saison 2021/2022, Tom Ecochard a peu de temps de jeu pour s'exprimer. L'Argentin Martin Landajo a été recruté à l'intersaison mais déçoit, il est titulaire contre Newport pour se relancer. Dans ce match à priori sans histoire c’est finalement Tom Ecochard qui se relance en le remplaçant en deuxième mi-temps.

et en faisant basculer le match : un essai marqué et une grosse prestation.

Tom Ecochard se remet Aimé-Giral dans la poche, il termine la saison en titulaire avec le maintien à la clef et une prolongation de contrat qui était loin d'être acquise à mi-saison.

Tom Ecochard inscrit un essai pour l'USAP face à Newport et se relance © Maxppp - maxppp

USAP - Racing (05/03/2022) : et de 200 avec l'USAP !

Pour ce compte rond, c'est encore un sacré match. L'USAP, dans sa lutte pour le maintien, bat le Racing 34 à 13. Avant le coup d'envoi, deux bicentenaires entrent en premier sur le terrain : Tom Ecochard et Damien Chouly. A la fin du match, le demi-de-mêlée commente : "Ça rend heureux et fier*. Ça me récompense de tout ce que je donne au club depuis que je suis là et tous ceux qui m'ont donné leur confiance. L'Usap est un club important pour moi et le fait de pouvoir disputer 200 matchs sous ce maillot, c'est beaucoup de fierté et d'honneur."*

Tom Ecochard et Damien Chouly pour leur 200e avec l'USAP contre le Racing - Zebulon Nog

USAP - Lyon (29/10/2022) : le plaquage dangereux et la polémique

L'USAP signe une belle performance contre Lyon et Tom Ecochard se retrouve sous les feux des projecteurs pour un plaquage haut. Le demi-de-mêlée est sanctionné d'un carton jaune durant le match pour ce plaquage dangereux sur l'ailier Niniashvili mais le geste est ensuite largement commenté. Pour le deuxième carton de sa carrière, Tom Ecochard est finalement suspendu cinq semaines.