Un peu plus d'un mois avant la reprise en Top 14, l'USAP a rendu officiel le nom de son capitaine pour cette saison : Tom Ecochard. "Je suis très heureux, je suis arrivé à 16 ans, c'est mon club de cœur et je me sens catalan aujourd'hui donc c'est un honneur pour moi" sourit l'intéressé même s'il ajoute, pragmatique : "C'est un poste qui demande d'être un peu leader dans l'équipe et ça s'accompagne d'un devoir d'exemplarité mais ça ne va pas changer grand chose dans mon quotidien."

Ce choix ne paraît pas surprenant au vu de la place qu'occupait déjà le demi de mêlée de 25 ans dans l'équipe la saison dernière. C'était même logique pour Christian Lanta : "Après le départ de Lifeimi Mafi, il fallait de la continuité. Tom Ecochard nous semblait être l'homme de la situation" affirme le manager avant de détailler : "Il côtoyait Mafi, il a appris le rôle de capitaine auprès de lui et assurait le capitanat quand Mafi n'était pas là. Il est détenteur de par son poste aussi de la stratégie de jeu et au delà de l'évidence que c'était pour le staff, ça en était une aussi pour les joueurs. Donc je crois que tous les ingrédients étaient réunis pour en faire le capitaine en ce début de saison."

Le club finit sa préparation à Font Romeu

Comme les saisons précédentes, l'USAP a filé dans les Pyrénées à Font Romeu et profite de la station en altitude pour peaufiner la préparation physique de ses joueurs avant le premier match en Top 14 le 25 août, à domicile, face au Stade français. Ce stage est aussi l'occasion pour le groupe de renforcer le collectif, notamment en intégrant les nouveaux venus, comme Afusipa Taumoepeau arrivé de Castres Olympique il y a tout juste une semaine.