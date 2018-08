Perpignan, France

A Aimé-Giral, même en amical, la réception de Toulouse a attiré le public avec 8.666 spectateurs. Les Catalans ont battu Toulouse 21-19.

Dans une première mi-temps de bon niveau, l’usap a pris ses distances. Zach Holmes a marqué le premier essai pour Toulouse mais ce sont ensuite les Catalans qui ont pris le contrôle du Match.

En vitesse, en puissance et avec un dernier crochet à la fidjienne, Alivereti Duguivalu a débloqué le compteur pour l´Usap. La mêlée sang et or faisait surtout la différence. Sione Piukala et Gert Muller ont marqué les deux autres essais usapistes de la première mi-temps (21-7).

Comme de tradition dans ces matchs préparation, les deux équipes ont procédé à une (très grosse) vague de changements à la mi-temps.

La mêlée catalane continuait sa grosse domination mais l’usap ne parvenait pas à concrétiser après plusieurs minutes à proximité de la ligne stadiste. C’est Toulouse qui marquait finalement sur ballon porté (21-14 à la 55e).

L’Usap dominait globalement la suite de la Rencontre qui baissait un petit peu en intensité. Quelques échanges de coups entre avants remotivaient alors pour le public pour les dix dernières minutes.

En fin de match, Toulouse finissait plus fort et pressait pour revenir au score. Un essai en coin d´Arthur Bonneval maintenait le suspense pour les derniers instants (21- 19 a deux minutes de la fin). L’usap ne tremblait finalement pas.

L’usap disputera son prochain match amical dans une semaine (le jeudi 16) contre le Racing. Toulouse affrontera le vendredi 17 Pau à Gaillac.