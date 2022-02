USAP - Toulouse (36-13) : "Le match le plus abouti de la saison"

L'USAP savoure humblement ce succès bonifié et Ugo Mola ne cache pas sa colère et sa déception après cette large défaite chez le promu perpignanais : 36 à 13.

L'USAP a décroché son premier bonus offensif de la saison en battant le Stade Toulousain 36 à 13. Les Catalans font une opération énorme dans la lutte pour le maintien. De son côté, le Stade reste plongé dans ses doutes.

Ugo Mola (entraîneur de Toulouse) : Félicitations à l'USAP pour ses valeurs. Elle nous a donnés une leçon dans plein de secteurs et donc une leçon de rugby. Bravo à cette équipe. C'est facile pour nous dans ces moments à trouver des coupables. On a eu tendance à beaucoup se victimiser et on va essayer de se remettre la tête à l'endroit. A nous de retrouver ce qui a fait notre force. Notre dynamique collective est pour l'instant absente. Tout nous interpelle, il n'y a pas un secteur où on a été bons. On y a cru en fin de première mi-temps mais on n'a pas marqué et on a additionné les fautes et on a pris un essai et le match était plié.

Je suis forcément en colère mais je ne vais pas tirer ou taper sur quelque chose qui a été brillant il n'y a pas si longtemps que ça. On doit trouver le bon ton pour arrêter de faire la une des magazines et des journaux. Un joueur de rugby doit rester un joueur de rugby, un entraîneur aussi. On attendait de toucher le fond et bien ça y est, on y est. Peu importe les absents, les sélectionnés, on va arrêter de se victimiser et on va avancer. Encore une fois, bravo à l'USAP.

Patrick Arlettaz (entraîneur de l'USAP) : Au moins aujourd'hui on s'est ressemblé, on a fait des choses qu'on était capables de faire. Notre minimum est d'au moins être à notre meilleur niveau. On n'osait même pas en rêver de ces cinq points contre Toulouse. C'est le visage que j'aime parce que c'est celui que mes joueurs méritent. Je râlais parce que la semaine dernière on n'avait pas donné l'image qu'il fallait.

On a moins d'effectif que les autres équipes mais quand on joue en avançant, ça devient aussi un peu plus facile. Si on veut que ça se passe bien, il faut un engagement maximal. On a montré qu'on savait faire des trucs, on a montré qu'on n'était pas si sons. On n'a pas gagné notre maintien aujourd'hui mais on a montré ce qu'on savait faire. Les joueurs ont montré qu'ils s'étaient trompés la semaine dernière et qu'ils avaient retenu la leçon.

On n'a pas les plus belles qualités de France mais on est assez homogènes. Ce n'est pas un entraîneur qui fait le coaching, c'est le tempérament des joueurs qui rentrent. Oui, Toulouse était diminué et bien sûr que je tempère mais on a quand même fait un exploit car l'équipe du jour de Toulouse je la veux bien à l'année. On a joué deux crans au-dessus de ce qu'on vaut. On a de bons joueurs qui ont envie de montré qu'ils existent.

Il nous faut tout à nous et bien sûr que le retour du public a joué un rôle. Il nous a poussés à nous ressembler. Ce début de match on ne pouvait pas l'imaginer comme ça. Dans la semaine, on se disait juste que pourquoi pas on pourrait gagner. Le public est là pour rappeler aux joueurs qu'ils sont là pour les aider à se battre. Même s'il y avait eu défaite, j'aurais été fier des joueurs, sincèrement car j'ai reconnu mon équipe.

Lucas Dubois (ailier de l'USAP) : Je pense qu'on ne s'attendait pas à faire une entame comme ça. On a mis notre jeu en place. Le retour du public nous a donnés ce supplément d'âme. Chaque initiative on a réussi à marquer des points. Mais, même avec cette avance, on savait que ce n'était pas gagné et il a fallu lutter.

Sur l'essai que j'ai marqué, il faudrait que je le revois mais j'y suis allé à l'instinct. Je pense que c'est le match le plus abouti de la saison. Contre Lyon, on n'avait pas réussi à mettre notre jeu. On n'est jamais à l'abri de se rater deux fois de suite. On s'est retrouvé aujourd'hui, ça fait du bien.

Je n'ai pas toujours joué donc aujourd'hui je voulais vraiment me faire plaisir et le fait de savoir que le public revenait au stade, ça me boostait aussi. On a montré en tout

Tom Ecochard (demi-de-mêlée) :