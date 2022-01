USAP : trois nouveaux cas de COVID

L'USAP commence mal la semaine avant son match capital à Biarritz. Le club catalan devait s'entraîner ce lundi soir mais devait attendre, avant, les résultats des tests. L'entraînement a finalement été annulé car trois nouveaux joueurs de l'effectif ont présenté des tests positifs. Le directeur général Bruno Rolland l'a annoncé sur France Bleu Roussillon :

"Ces joueurs vont être isolés et l'entraînement reprendra ce mardi avant les non positifs. Ce sont trois joueurs qui ne pourront sûrement pas jouer samedi à Biarritz. Il est question que le protocole bouge et que la période d'isolement soit ramenée à cinq jours pour les asymptomatiques. Les choses évoluent de jour en jour, on s'adapte mais ces trois joueurs seront probablement forfaits."

L'USAP, comme elle le fait depuis le début de la crise, ne veut pas révéler l'identité des joueurs concernés : "Il n'y a pas d'intérêt à communiquer sur les noms des joueurs par rapport au secret médical, ce sont trois joueurs importants de l'effectif", s'est contenté de répondre Bruno Rolland.

La semaine dernière, au moins sept joueurs de l'effectif catalan avaient été positifs et avaient manqué la rencontre au Stade Français. Tous ces joueurs vont pouvoir reprendre l'entraînement à partir de jeudi.

Pour le déplacement au pays basque, l'USAP pourra de nouveau compter sur les nombreux joueurs absents la semaine dernière (malades, ménagés ou légèrement blessés) : Jeronimo De La Fuente, Melvyn Jaminet, Bautista Delguy, Tom Ecochard, Xavier Chiocci, Piula Faasalele, Siua Halanukonuka, entre autres.

Quant à la recrue treiziste de l'USAP, Brayden Williame, il pourrait faire ses débuts le 15 janvier en Challenge cup contre Lyon.