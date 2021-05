Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, le manager général de l'USAP Christian Lanta a annoncé la potentielle arrivée d'un ailier pour la saison prochaine et celle d'un pilier droit.

USAP : Un ailier s'engage pour la saison prochaine et bientôt un pilier

Si Bautista Delguy porte le maillot usapiste la saison prochaine, ce sera très bon signe pour le club catalan. L'ailier argentin s'est engagé en cas de remontée du club en Top 14 a confirmé le manager de l'USAP Christian Lanta sur l'antenne de France Bleu Roussillon : "Un pré-contrat est signé dans le cadre du Top 14. C'est un joueur qui a fait des matchs remarquables avec l'Argentine les deux dernières saisons. Il était de cette fameuse équipe argentine qui a battu les Blacks l'été dernier. C'est un garçon qui est arrivé en joker médical à Bordeaux et qui s'est rapidement imposé avant de se blesser. C'est un ailier de classe quasi mondiale. Il avait envie de rejoindre l'USAP et Jeronimo (De La Fuente) et ça pourrait être la bonne surprise mais pour l'instant ce n'est qu'en cas de remontée en Top 14."

Ce serait une très belle pioche donc pour le club catalan qui s'est déjà attaché les services d'un autre ailier pour la saison prochaine avec Edward Sawailau.

L'USAP est obligée d'étudier les deux éventualités pour la saison prochaine : Top 14 ou Pro D2. En cas de non montée, le club veut s'attacher les services d'un demi-de-mêlée et d'un pilier droit. Si l'arrivée d'un numéro 9 ne serait pas sur le point de se décanter, c'est tout l'inverse pour le poste de pilier droit. L'USAP aurait trouvé son bonheur.

Concernant le pilier droit, Christian Lanta explique : "ça avance très bien, je ne peux pas me prononcer pour le moment mais j'espère que dans les trois jours qui viennent, les choses se seront concrétisées. Que ce soit en PRO D2 ou en Top 14, il nous faut un pilier droit de plus."