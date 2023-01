USAP : un forfait mais aussi des retours pour le match à Brive

C'est un match capital que prépare l'USAP sur le terrain de Brive. Les Catalans sont toujours derniers du Top 14 mais n'ont plus que trois points de retard sur leur prochain adversaire : Brive. Le match en Corrèze, samedi prochain, s'annonce capital pour la suite de la saison.

Un coup dur pour le club catalan qui sera privé de Siua Halanukonuka. Le pilier droit touché au pectoral et à l'épaule est d'ores et déjà forfait pour le déplacement en Corrèze, sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue. Le pilier gauche Xavier Chiocci a également été touché contre les Parisiens (douleurs cervicales) et sa participation reste incertaine.

En revanche, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Sadek Deghmache. Le demi-de-mêlée est sorti en deuxième mi-temps contre le Stade-Français, touché au visage. Il sera dispensé d'entraînement jusqu'à jeudi mais devrait pouvoir tenir sa place samedi. Au même poste, Tom Ecochard (cheville) doit reprendre l'entraînement cette semaine mais son retour pour le match à Brive reste incertain.

En troisième ligne, la bonne nouvelle concerne Joaquin Oviedo, absent depuis un mois. Le troisième ligne est apte et devrait être du voyage en Corrèze. Le pilier gauche Sacha Lotrian est lui aussi opérationnel. C'est également le cas du deuxième ligne Shahn Eru.

L'USAP reste privée d'Alan Brazo, Alivereti Duguivalu ou encore Will Witty, des blessés de longue durée. Quant au talonneur Lucas Velarte, il devrait être de nouveau opérationnel pour le match suivant contre Pau.